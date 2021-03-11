«Самое рыбное место» на Немане, которое в итоге ликвидировали, и дальше возьмут «на особый контроль»

Источник материала: Tut.by

«Самое рыбное место» на Немане, где в конце февраля на 50 «квадратов» заметили около ста рыбаков, «возьмут на особый контроль». Такой ответ на свое обращение получил председатель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов. Эколог обращался к местным властям с просьбой в районе речного порта ввести запрет на любительское рыболовство с 1 октября по 15 апреля.



Так выглядела затока в конце февраля. Фото: forum.grodno.net

Напомним, в одно из воскресений в конце февраля в Гродно на Немане можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта находилось очень много рыбаков: на участке в 50 метров стояли около 100 человек.

По словам гродненских рыбаков, место около порта на левом берегу реки достаточно популярно у любителей рыбной ловли — сюда приходит большое количество рыбы. Дальше — запретная зона, где стоят баржи. Вот около нее и собрались рыбаки.

Через несколько дней, когда фотографии и видео с рыбаками попали в Сеть, «самое рыбное место» в Гродно ликвидировали.



Фото: Евгений Филимонов

А гродненский эколог Евгений Филимонов обратился к местным властям и природоохране с просьбой запретить на этом участке рыбную ловлю в то время, когда сюда приходит большое количество рыбы. Небольшая заводь в районе речного порта является так называемой зимовальной ямой, и место нуждается в особой защите.

— Примыкающий к речному порту участок реки Неман взят на особый контроль. В случае повторения аналогичной ситуации в зимний период будут приниматься соответствующие превентивные меры, — написано в ответе местных властей на обращение эколога.

Практически такой же ответ пришел и из Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: Евгений Филимонов

Эколог говорит, что, скорее всего, если на это место зимой снова придут рыбаки, то либо их «распугают», либо там могут поставить забор. Он уверен, что в итоге затоку все равно необходимо признавать зимовальной ямой и брать ее под охрану. Для этого необходимо, чтобы специалисты разработали соответствующий проект, однако у общественной организации и энтузиастов на такие работы нет денег.