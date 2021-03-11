Чиновники предложили редакции «Брестской газеты», которую не печатают, подписаться на госрайонку - и отчитаться

Источник материала: Tut.by

Письмо с предложением подписаться на второй квартал на государственную районку пришло на электронную почту редакции независимой «Брестской Газеты» 10 марта, сообщает издание .



Фото: Брестская газета

Начинается письмо Брестского районного исполнительного комитета с описания достоинств и привлекательных сторон «единственного средства массовой информации в районе, которое доводит до читателей нормативно-правовые акты, принимаемые райисполкомом и районным Советом депутатов».

Не забыли упомянуть и о наличии в государственном издании «другой необходимой гражданам информации».

О предварительных итогах индивидуальной подписки на газету на второй квартал предприятия и организации должны проинформировать «отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома до 24 марта 2021 г. по форме: количество работающих/количество индивидуально подписавшихся».

Письмо, судя по адресам, указанным в рассылке, было отправлено приблизительно 30 субъектам хозяйственной деятельности. В списке, который прилагается к письму, — более 50 организаций и предприятий.

Напомним, в конце ноября 2020 года редакция «Брестской газеты» узнала об отказе Брестской типографии печатать газету в 2021 году — и не смогла найти в стране другую, которая согласилась бы .