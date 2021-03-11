|
Чиновники предложили редакции «Брестской газеты», которую не печатают, подписаться на госрайонку - и отчитаться
11.03.2021 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Письмо с предложением подписаться на второй квартал на государственную районку пришло на электронную почту редакции независимой «Брестской Газеты» 10 марта,
Начинается письмо Брестского районного исполнительного комитета с описания достоинств и привлекательных сторон «единственного средства массовой информации в районе, которое доводит до читателей нормативно-правовые акты, принимаемые райисполкомом и районным Советом депутатов».
Не забыли упомянуть и о наличии в государственном издании «другой необходимой гражданам информации».
О предварительных итогах индивидуальной подписки на газету на второй квартал предприятия и организации должны проинформировать «отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома до 24 марта 2021 г. по форме: количество работающих/количество индивидуально подписавшихся».
Письмо, судя по адресам, указанным в рассылке, было отправлено приблизительно 30 субъектам хозяйственной деятельности. В списке, который прилагается к письму, — более 50 организаций и предприятий.
Напомним, в конце ноября 2020 года редакция «Брестской газеты» узнала об отказе Брестской типографии печатать газету в 2021 году — и не смогла найти в стране другую, которая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники предложили редакции «Брестской газеты», которую не печатают, подписаться на госрайонку - и отчитаться
Отчитаться в отдел идеологии нужно по форме: «количество работающих/количество индивидуально подписавшихся».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)