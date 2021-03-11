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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два новых детских сада откроют в столице в этом году Во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в густонаселенных и активно развивающихся микрорайонах, как...

Во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в густонаселенных и активно развивающихся микрорайонах, как Масюковщина и Минск-Мир. Группы смогут принять около полутысячи детей. Кроме этого, до конца года в эксплуатацию введут и две школы: в Ленинском и Первомайском районах.Всего по плану до 2023 года в столице возведут 27 учреждений образования, в том числе 20 детских садов.