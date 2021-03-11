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Два новых детских сада откроют в столице в этом году

11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в густонаселенных и активно развивающихся микрорайонах, как Масюковщина и Минск-Мир. Группы смогут принять около полутысячи  детей. Кроме этого, до конца года в эксплуатацию введут и две школы: в Ленинском и Первомайском районах.

Наталья Проскурова, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома: "Кроме строительства новых учреждений, мы обращаем большое внимание на состояние тех учреждений, которые уже функционируют. Капитальный ремонт в текущем году пройдет порядка в 40 учреждениях. Более того, в связи с изменением законодательства, ряд работ мы можем уже выполнять по текущему ремонту. Например, программа по замене окон на сегодняшний день будет выполняться в рамках текущего ремонта".

Всего по плану до 2023 года в столице возведут 27 учреждений образования, в том числе 20 детских садов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в густонаселенных и активно развивающихся микрорайонах, как...
 
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