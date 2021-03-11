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Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой встретился с коллективом предприятия "Гомсельмаш"
11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗакрепление молодых кадров, арендное жилье, а также повышение производительности и противостояние санкциям. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой встретился с коллективом предприятия "Гомсельмаш". Речь о совершенствовании работы промышленного гиганта шла в контексте социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Сотрудников предприятия интересовали и социальные вопросы. В ближайших планах завода - провести оптимизацию площадей. Уже выработано несколько вариантов, в том числе с созданием на свободных территориях технопарка. Особенно остро коллектив интересовало и создание госкорпорации. Работа по проекту уже началась. Он объединит крупнейшие холдинги машиностроения и сделает Беларусь еще более весомым игроком на мировой арене, поможет оптимизировать закупки сырья и обеспечит долгосрочные контракты.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Тема государственных корпораций очень сложная. Она требует глубокой проработки. Если эффекты будут перевешивать риски, то, безусловно, эти решения будут приняты, но все это будет сделано абсолютно взвешенно на основе конкретных экономических расчетов. Ведется разработка уже полноценной программы социально-экономического развития на 21-25-й годы и по блокам поставлена задача Президента: если кто-то где-то что-то еще не услышал, не высказался, то нужно встретиться в соответствующих коллективах по всем отраслям, чтобы, возможно, эти положения еще уточнить".
Также отмечено, что сохранится обеспечение промышленников льготными условиями на оздоровление и занятия спортом. Возможности социальной сферы планируют расширять.
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Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой встретился с коллективом предприятия "Гомсельмаш"
Закрепление молодых кадров, арендное жилье, а также повышение производительности и противостояние санкциям. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий...
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