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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой встретился с коллективом предприятия "Гомсельмаш" Закрепление молодых кадров, арендное жилье, а также повышение производительности и противостояние санкциям. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий...

Закрепление молодых кадров, арендное жилье, а также повышение производительности и противостояние санкциям. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой встретился с коллективом предприятия "Гомсельмаш". Речь о совершенствовании работы промышленного гиганта шла в контексте социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Сотрудников предприятия интересовали и социальные вопросы. В ближайших планах завода - провести оптимизацию площадей. Уже выработано несколько вариантов, в том числе с созданием на свободных территориях технопарка. Особенно остро коллектив интересовало и создание госкорпорации. Работа по проекту уже началась. Он объединит крупнейшие холдинги машиностроения и сделает Беларусь еще более весомым игроком на мировой арене, поможет оптимизировать закупки сырья и обеспечит долгосрочные контракты.Также отмечено, что сохранится обеспечение промышленников льготными условиями на оздоровление и занятия спортом. Возможности социальной сферы планируют расширять.