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Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич
11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться и встречи с трудовыми коллективами.
Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. В Пинск запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Также помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.
А 12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников "Техмаша".
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Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич
Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного...
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