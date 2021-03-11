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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного...

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться и встречи с трудовыми коллективами.Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. В Пинск запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Также помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.А 12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников "Техмаша".