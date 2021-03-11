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Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич

11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться и встречи с трудовыми коллективами. 

Сегодня в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. В Пинск запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь". Также помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.

А 12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников "Техмаша".

 
 
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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного...
 
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