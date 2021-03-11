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Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особо внимательными на дорогах

11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на календарную весну, зима не сдает позиции. До конца рабочей недели  стабильная морозная погода, на дорогах – гололедица. Водителям пока не стоит спешить менять зимние шины на летние. При ухудшении погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особо внимательными на дорогах. Водителям советуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость, пешеходам – переходить проезжую часть только в положенном месте. 

Сотрудники ГАИ напоминают – пешеходам в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

 
 
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Несмотря на календарную весну, зима не сдает позиции. До конца рабочей недели  стабильная морозная погода, на дорогах – гололедица. Водителям пока не стоит спешить...
 
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