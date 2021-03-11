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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особо внимательными на дорогах Несмотря на календарную весну, зима не сдает позиции. До конца рабочей недели стабильная морозная погода, на дорогах – гололедица. Водителям пока не стоит спешить...

Несмотря на календарную весну, зима не сдает позиции. До конца рабочей недели стабильная морозная погода, на дорогах – гололедица. Водителям пока не стоит спешить менять зимние шины на летние. При ухудшении погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особо внимательными на дорогах. Водителям советуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость, пешеходам – переходить проезжую часть только в положенном месте.Сотрудники ГАИ напоминают – пешеходам в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.