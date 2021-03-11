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Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли в проекте "Один день"
11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ сутки 250 тонн хлебобулочных изделий и около 16 тонн - кондитерских. 6 заводов под одним сдобным брендом. Тонкости производства продукта ежедневного рациона на предприятии "Минскхлебпром" - уже сегодня вечером в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день". В чем секрет создания вкусной выпечки - об этом и не только - уже сегодня вечером на
Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли - сразу после
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Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли в проекте "Один день"
В сутки 250 тонн хлебобулочных изделий и около 16 тонн - кондитерских. 6 заводов под одним сдобным брендом. Тонкости производства продукта ежедневного рациона на...
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