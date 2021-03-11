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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли в проекте "Один день" В сутки 250 тонн хлебобулочных изделий и около 16 тонн - кондитерских. 6 заводов под одним сдобным брендом. Тонкости производства продукта ежедневного рациона на...

В сутки 250 тонн хлебобулочных изделий и около 16 тонн - кондитерских. 6 заводов под одним сдобным брендом. Тонкости производства продукта ежедневного рациона на предприятии "Минскхлебпром" - уже сегодня вечером в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день". В чем секрет создания вкусной выпечки - об этом и не только - уже сегодня вечером наНовая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли - сразу после. Смотритеи по субботам.