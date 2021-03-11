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Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли в проекте "Один день"

11.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В сутки 250 тонн хлебобулочных изделий и около 16 тонн - кондитерских. 6 заводов под одним сдобным брендом. Тонкости производства продукта ежедневного рациона на предприятии "Минскхлебпром" - уже сегодня вечером в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день". В чем секрет создания вкусной выпечки - об этом и не только - уже сегодня вечером на"Беларусь 1"

Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли в проекте "Один день"


Новая серия о самом крупном на территории Беларуси предприятии хлебопекарной отрасли -  сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

 
 
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В сутки 250 тонн хлебобулочных изделий и около 16 тонн - кондитерских. 6 заводов под одним сдобным брендом. Тонкости производства продукта ежедневного рациона на...
 
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