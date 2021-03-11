В Беларуси увеличили время ожидания скорой во время пандемии. В каких случаях и на сколько?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси более чем в два раза увеличили время, которое дается скорой во время эпидемии, чтобы приехать на неотложный вызов к пациенту. Теперь это не более 195 минут в городе (не во время эпидемии до 75 минут), в других населенных пунктах — не более 210 минут (не во время эпидемии — до 90 минут). Это следует из постановления Минздрава , опубликованного на Национальном правовом интернет-портале pravo.by .



Фото: Александра Пилипович-Сущиц, TUT.BY

Теперь во время эпидемии при неотложном вызове скорой помощи в городе бригада может добираться до пациентов не более 195 минут (не во время эпидемии это до 75 минут), в других населенных пунктах — не более 210 минут (не во время эпидемии — до 90 минут) с момента регистрации вызова. Исключение: вызовы из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел.

При этом во время эпидемии неотложные вызовы передаются свободной бригаде не позднее трех часов с момента регистрации вызова.

Вызовы скорой бывают не только неотложные, но и экстренные. Время, за которое скорая должна успеть доехать до человека при экстренном вызове, не изменилось. В городе это — до 20 минут, в деревне, агрогородках — за 35 минут.

Напомним, к неотложным вызовам относятся вызовы по поводу значительного изменения артериального давления, персистирующей аритмии, аллергии, головной боли при отсутствии эффекта от приема лекарств, боли в животе, спине, грудной клетке, конечности, при остро возникшей боли в конечностях с нарушением гемодинамики без признаков травмы, гемофилии, желудочно-кишечном, маточном, носовом кровотечении, неадекватном поведении, отморожении, рвоте и сыпи, повышении температуры тела у детей в возрасте до 3 лет, температуре выше 38,5°С у детей старше 3 лет при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарств, температуре выше 39,5°С у людей старше 18 лет при отсутствии эффекта от приема лекарств, острой задержке мочи, пищевых отравлениях, приступе эпилепсии при установленном диагнозе, обезболивании пациентов с онкологическим заболеванием в терминальной стадии в нерабочие часы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, неосложненной травме при ограничении способности к самостоятельному передвижению, констатация факта смерти в порядке, установленном законодательством, ухудшении состояния здоровья при невозможности уточнить состояние.

К экстренным вызовам скорой помощи относятся вызовы при пожарах, чрезвычайных ситуациях, внезапном изменении поведения у ребенка до 3 лет, внезапном изменении двигательной активности, потере сознания, сыпи с высокой температурой у детей, отравлении химическими веществами или лекарствами, повешении, утоплении, ожоге любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет, обширном ожоге, ожогах нескольких областей тела, глубоких и обширных ранах, инородных телах с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента, судорогах, острых нарушениях дыхания, ДТП с пострадавшими, электротравмах, падении с высоты выше собственного роста, внезапно возникшем нарушении ритма сердца (аритмии), родах, осложненной травме, которая представляет угрозу для жизни.