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Суд вынес приговор участнику группы взломщиков игровых автоматов в Минске
11.03.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске суд вынес приговор мужчине, который участвовал в преступной группе, занимавшейся взломом игровых автоматов. Об этом
Как сообщается, 25-летний мужчина проходил по части 4 статьи 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси — он обвинялся в преступных действиях в составе организованной группы и мошенничестве в крупном размере.
Молодой человек присоединился к группе, занимавшейся взломом игровых автоматов, еще в январе 2017 года. С помощью подельника, работавшего администратором залов игровых автоматов ООО «Максбет», он ставил на машины специальное оборудование, позволяющее получить доступ к информации. В составе группы было еще несколько человек, с которыми мужчина координировал свои действия.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 4 года колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Еще в 2018 году Следственный комитет
Затем другие участники преступной группы приходили в залы, изображая обычных игроков, и транслировали подельникам — россиянам, специально приезжавшим в Минск — изображение с экрана. Те в ответ сообщали им необходимые для успешной игры сочетания клавиш.
«Игроки» и администраторы получали по 5−10% от полученных нечестным путем выигрышей. Остальное забирали организаторы схемы из России. Как сообщалось, в деле было более 40 преступных эпизодах, ущерб от которых оценивался в более чем 222 тысячи рублей.
В декабре 2018 года девятерых фигурантов дела
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Молодой человек, который присоединился к мошенникам еще в январе 2017 года, был приговорен к лишению свободы.
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