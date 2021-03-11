В Витебске женщина в марте 2021-го получила штраф за участие в пикете в июне 2020-го. Как это возможно?

Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска 10 марта оштрафовал на 580 рублей правозащитницу Белорусского Хельсинкского комитета Ирину Третьякову — ее обвинили в участии в несанкционированном пикете, который, по мнению милиции, состоялся в центре города девять месяцев назад — 19 июня 2020-го, сообщает «Віцебская вясна».



Ирина Третьякова. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По делу Ирины Третьяковой суды шли с июня прошлого года. Вот как развивались события:

24 июня судья суда Железнодорожного района Витебска Елена Гребенчук оштрафовала Ирину Третьякову по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 20 базовых (в 2020 году — 540 рублей).

Правозащитница обжаловала это решение в областном суде.

16 сентября областной суд отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

31 декабря районный суд закрыл дело по истечении срока привлечения к административной ответственности. Но судья Ольга Шаповалова ошиблась в своем решении — срок еще не истек. Третьякова обратилась в областной суд с просьбой дать правовую оценку действиям судьи. Он оставил решение Шаповаловой без изменения.

ошиблась в своем решении — срок еще не истек. Третьякова обратилась в областной суд с просьбой дать правовую оценку действиям судьи. Он оставил решение Шаповаловой без изменения. 26 февраля 2021 года председатель областного суда Александр Федюкевич отправил дело на новое рассмотрение.

отправил дело на новое рассмотрение. 10 марта дело рассмотрела судья Светлана Воротынская.

По протоколу милиции, 19 июня 2020 года Ирина Третьякова участвовала в несанкционированном пикетировании возле дома № 18 на улице Ленина. — стояла в цепи солидарности.

Ирина Третьякова сообщила суду, что 19 июня находилась в центре Витебска в качестве наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы» и следила за сбором подписей. Она заверила, что не стояла с другими людьми в цепи солидарности, поскольку это противоречит моральному кодексу наблюдателя и правозащитника.

Свидетель со стороны обвинения — милиционер Максим Дорогенский, который составил протокол на Третьякову, — не смог пояснить суду, на основании чего признал ее участницей несанкционированного мероприятия.

Судья Светлана Воротынская в итоге признала Третьякову виновной — и оштрафовала ее на те же 20 базовых величин (теперь это 580 рублей).

Ирина Третьякова свой длительный административный процесс считает преследованием правозащитника, члена БХК и независимого наблюдателя.