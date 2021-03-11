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В Витебске женщина в марте 2021-го получила штраф за участие в пикете в июне 2020-го. Как это возможно?

11.03.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска 10 марта оштрафовал на 580 рублей правозащитницу Белорусского Хельсинкского комитета Ирину Третьякову — ее обвинили в участии в несанкционированном пикете, который, по мнению милиции, состоялся в центре города девять месяцев назад — 19 июня 2020-го, сообщает «Віцебская вясна».


Ирина Третьякова. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По делу Ирины Третьяковой суды шли с июня прошлого года. Вот как развивались события:

  • 24 июня судья суда Железнодорожного района Витебска Елена Гребенчук оштрафовала Ирину Третьякову по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 20 базовых (в 2020 году — 540 рублей).

Правозащитница обжаловала это решение в областном суде.

  • 16 сентября областной суд отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение.
  • 31 декабря районный суд закрыл дело по истечении срока привлечения к административной ответственности. Но судья Ольга Шаповалова ошиблась в своем решении — срок еще не истек. Третьякова обратилась в областной суд с просьбой дать правовую оценку действиям судьи. Он оставил решение Шаповаловой без изменения.
  • 26 февраля 2021 года председатель областного суда Александр Федюкевич отправил дело на новое рассмотрение.
  • 10 марта дело рассмотрела судья Светлана Воротынская.

По протоколу милиции, 19 июня 2020 года Ирина Третьякова участвовала в несанкционированном пикетировании возле дома № 18 на улице Ленина. — стояла в цепи солидарности.

Ирина Третьякова сообщила суду, что 19 июня находилась в центре Витебска в качестве наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы» и следила за сбором подписей. Она заверила, что не стояла с другими людьми в цепи солидарности, поскольку это противоречит моральному кодексу наблюдателя и правозащитника.

Свидетель со стороны обвинения — милиционер Максим Дорогенский, который составил протокол на Третьякову, — не смог пояснить суду, на основании чего признал ее участницей несанкционированного мероприятия.

Судья Светлана Воротынская в итоге признала Третьякову виновной — и оштрафовала ее на те же 20 базовых величин (теперь это 580 рублей).

Ирина Третьякова свой длительный административный процесс считает преследованием правозащитника, члена БХК и независимого наблюдателя.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска 10 марта оштрафовал на 580 рублей правозащитника Белорусского Хельсинкского комитета Ирину Третьякову - ее обвинили в участии...
 
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