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В Витебске женщина в марте 2021-го получила штраф за участие в пикете в июне 2020-го. Как это возможно?
11.03.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Железнодорожного района Витебска 10 марта оштрафовал на 580 рублей правозащитницу Белорусского Хельсинкского комитета Ирину Третьякову — ее обвинили в участии в несанкционированном пикете, который, по мнению милиции, состоялся в центре города девять месяцев назад — 19 июня 2020-го,
По делу Ирины Третьяковой суды шли с июня прошлого года. Вот как развивались события:
Правозащитница обжаловала это решение в областном суде.
По протоколу милиции, 19 июня 2020 года Ирина Третьякова участвовала в несанкционированном пикетировании возле дома № 18 на улице Ленина. — стояла в цепи солидарности.
Ирина Третьякова сообщила суду, что 19 июня находилась в центре Витебска в качестве наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы» и следила за сбором подписей. Она заверила, что не стояла с другими людьми в цепи солидарности, поскольку это противоречит моральному кодексу наблюдателя и правозащитника.
Свидетель со стороны обвинения — милиционер Максим Дорогенский, который составил протокол на Третьякову, — не смог пояснить суду, на основании чего признал ее участницей несанкционированного мероприятия.
Судья Светлана Воротынская в итоге признала Третьякову виновной — и оштрафовала ее на те же 20 базовых величин (теперь это 580 рублей).
Ирина Третьякова свой длительный административный процесс считает преследованием правозащитника, члена БХК и независимого наблюдателя.
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В Витебске женщина в марте 2021-го получила штраф за участие в пикете в июне 2020-го. Как это возможно?
Суд Железнодорожного района Витебска 10 марта оштрафовал на 580 рублей правозащитника Белорусского Хельсинкского комитета Ирину Третьякову - ее обвинили в участии...
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