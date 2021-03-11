Во время капремонта в минском детском саду на рабочих рухнула плита: один человек погиб

Источник материала: Tut.by

В Минске обрушилась железобетонная плита над входом в детский сад, в котором идет капремонт. Это случилось в среду 10 марта. Погиб монтажник, электросварщик получил травму, сообщает МЧС Беларуси .



Фото: «Яндекс.Карты»

Вчера днем обрушилась строительная конструкция над входом в здание яслей-сада № 249 в Минске, что на Слонимской, 27А. Рабочие демонтировали железобетонную плиту (2×3 метра) — в детском саду идет капремонт.

В результате обрушения погиб 46-летний монтажник, а 43-летний электросварщик получил травмы — он госпитализирован.

Причина обрушения устанавливается.