В Жлобинском районе собака упала в трехметровую яму. Животное вытащили спасатели

Источник материала: Tut.by

В деревне Горбачевка собака упала в трехметровую яму, частично заполненную водой. Хозяйка паса не смогла его вытащить самостоятельно и обратилась к спасателям, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

10 марта в 22.18 в МЧС поступило сообщение от жительницы деревни Горбачевка Жлобинского района. Женщина рассказала, что собака упала в яму, и самостоятельно она достать его не может.

Прибывшие спасатели нашли пса в трехметровой яме, на полметра заполненной водой.

Собаку вытащили при помощи спасательной веревки. После осмотра выяснилось, что при падении животное не пострадало.