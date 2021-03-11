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В Жлобинском районе собака упала в трехметровую яму. Животное вытащили спасатели
11.03.2021 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Горбачевка собака упала в трехметровую яму, частично заполненную водой. Хозяйка паса не смогла его вытащить самостоятельно и обратилась к спасателям,
10 марта в 22.18 в МЧС поступило сообщение от жительницы деревни Горбачевка Жлобинского района. Женщина рассказала, что собака упала в яму, и самостоятельно она достать его не может.
Прибывшие спасатели нашли пса в трехметровой яме, на полметра заполненной водой.
Собаку вытащили при помощи спасательной веревки. После осмотра выяснилось, что при падении животное не пострадало.
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Собаку вытащили при помощи спасательной веревки. После осмотра выяснилось, что при падении животное не пострадало.
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