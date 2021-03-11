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Более 16 млн рублей льготных кредитов выделят в Минске
11.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 16 млн рублей льготных кредитов выделят на строительство и приобретение жилья в Минске в этом году. Так, профинансируют возведение 448 столичных квартир - общая площадь более 29 тысяч кввадратных метров и 611 квадратов индивидуального жилья. На объекты инженерной и транспортной инфраструктуры планируется направить 150 млн из местных бюджетов и почти 22 млн из республиканского.
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Более 16 млн рублей льготных кредитов выделят на строительство и приобретение жилья в Минске в этом году. Так, профинансируют возведение 448 столичных квартир - общая...
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