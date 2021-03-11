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Минэкономики инициирует нововведения для инвесторов

11.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В планах на этот год - активизировать работу по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого необходимы условия. Сейчас активно ведется работа над корректировкой Закона "Об инвестициях" и Декрета № 10. Изменения направлены на соблюдение и защиту прав инвесторов. Предусмотрено освобождение на 5 лет от налога на прибыль и налога на недвижимость, неизменность условий налогообложения в течение 5 лет и особый режим специальных инвест-договоров, то есть  гарантированная госзакупка части продукции. 
 
 
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В планах на этот год - активизировать работу по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого необходимы условия. Сейчас активно ведется работа над...
 
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