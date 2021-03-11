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Города-спутники прирастают новыми квадратами - в Смолевичах в этом году сдадут два дома в Минском квартале
11.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые квадратные метры в городах-спутниках Минска. В Смолевичах в этом году сдадут два дома в Минском квартале, шесть домов построят в Смолевичском районе. Причем, это будут только электродома. В целом по проекту для минчан запланировано не менее 19 многоэтажек.
Вместе со Смолевичами комплексную застройку будут вести в Руденске. В Фаниполе пока больше занимаются проектированием социальных объектов - школ и детских садов.
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Города-спутники прирастают новыми квадратами - в Смолевичах в этом году сдадут два дома в Минском квартале
Новые квадратные метры в городах-спутниках Минска. В Смолевичах в этом году сдадут два дома в Минском квартале, шесть домов построят в Смолевичском районе. Причем,...
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