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Установлен еще один пользователь Telegram, оскорбивший милиционера в мессенджере

11.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По информации МВД, 49-летний житель Буда-Кошелевского района свой оскорбительный комментарий оставил еще в январе.

Александр Слонимский, замначальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Беларуси: "Свои действия он объяснил негативными эмоциями, которые вызвала у него фейковая публикация об участковом в деструктивном телеграм-канале. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Правовую оценку его действиям дадут следственные органы".

 
 
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По информации МВД, 49-летний житель Буда-Кошелевского района свой оскорбительный комментарий оставил еще в январе. Александр Слонимский, замначальника...
 
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