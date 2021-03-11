Лукашенко обновил руководство Государственного таможенного комитета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения, касающиеся руководства Государственного таможенного комитета, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Первым заместителем председателя ГТК назначен Александр Валиев, до этого он занимал пост начальника Минской региональной таможни.

Валиеву 46 лет, он родом из поселка Ждановичи Минского района. Окончил БГУ, в таможенных органах с 2001 года. Начинал службу с должности инспектора отдела таможенного оформления и контроля Молодечненского таможенного поста Минской региональной таможни.

После этого работал на должности заместителя начальника отдела методологии таможенных платежей управления тарифного регулирования и таможенных платежей ГТК, а позже стал его начальником. С 2011 по 2016 годы руководил управлением тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета. Последние пять лет возглавлял Минскую региональную таможню.

Кроме того, Александр Лукашенко назначил в ГТК два новых заместителя – Андрея Большакова и Эдуарда Даниловича. До этого Большаков возглавлял главное управление организации таможенного контроля в структуре ведомства, а Данилович – главное управление организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля.

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