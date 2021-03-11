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Сергею Тихановскому вынесено окончательное обвинение
11.03.2021 12:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других лиц, проходящих по делу, завершено.
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям уголовного кодекса:
ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);
ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);
ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);
ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Следствие полагает, что Тихановский заблаговременно готовился к массовым беспорядкам, для чего им был создан канал «Страна для жизни» и одноименный телеграмм-канал, в которых он, по версии СК, призывал к «насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».
Ведомство сообщает, что в ходе следствия было осмотрено более 160 единиц техники, обнаружены переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. Ущерб от действий Тихановского оценен в сумму более 3,5 млн рулей. Арестованы имущество и денежные средства обвиняемых.
В Следственном комитете также сообщили, что ранее было завершено расследование выделенных из данного дела девяти уголовных дел в отношении 25 человек.
Напомним, блогер Сергей Тихановский намеревался баллотироваться в президенты на выборах, но
В конце прошлого года инициатива BYPOL установила, что уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского
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Расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других лиц, проходящих по делу, завершено. Сергею Тихановскому предъявлено...
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