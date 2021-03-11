В столичной квартире нашли тела двоих человек. СК выясняет, что произошло

Источник материала: Tut.by

В Минске в одной из квартир найдены тела двоих человек, обстоятельства их гибели выясняются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: МЧС

В среду, 10 марта, около двух часов дня спасателями было получено сообщение об обнаружении тел двоих человек в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на проспекте Пушкина. Погибшие — 64-летний пенсионер и женщина, личность которой устанавливается. Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

По имеющейся информации, расследованием занимается Следственный комитет. Комментарий от представителей ведомства пока получить не удалось.