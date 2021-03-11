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В столичной квартире нашли тела двоих человек. СК выясняет, что произошло
11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в одной из квартир найдены тела двоих человек, обстоятельства их гибели выясняются. Об этом
В среду, 10 марта, около двух часов дня спасателями было получено сообщение об обнаружении тел двоих человек в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на проспекте Пушкина. Погибшие — 64-летний пенсионер и женщина, личность которой устанавливается. Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.
По имеющейся информации, расследованием занимается Следственный комитет. Комментарий от представителей ведомства пока получить не удалось.
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Погибший мужчина - пенсионер, личность женщины пока выясняют.
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