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В столичной квартире нашли тела двоих человек. СК выясняет, что произошло

11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в одной из квартир найдены тела двоих человек, обстоятельства их гибели выясняются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: МЧС

В среду, 10 марта, около двух часов дня спасателями было получено сообщение об обнаружении тел двоих человек в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на проспекте Пушкина. Погибшие — 64-летний пенсионер и женщина, личность которой устанавливается. Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

По имеющейся информации, расследованием занимается Следственный комитет. Комментарий от представителей ведомства пока получить не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Погибший мужчина - пенсионер, личность женщины пока выясняют.
 
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