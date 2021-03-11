Эта девушка всю зиму подкармливала птиц. Поговорили с минским бердвотчером о необычном увлечении

Источник материала: Tut.by

Екатерина Воробьева живет в обычной минской пятиэтажке, на верхнем этаже. Всю зиму к ее окну прилетали десятки птиц, продолжают лететь к кормушке синицы, воробьи, зеленушки и дубоносы и сейчас. В этом году многие белорусы были в некоторой степени бердвотчерами: вспомним , сколько на улицах видели снегирей. Мы решили расспросить минчанку о необычном хобби, а еще посмотрели, какие птицы заглядывают к ней гости.





Екатерина Воробьева живет в пятиэтажке на улице Козлова. Девушка присматривалась к птицам и фотографировала их давно, а с весны 2020-го начала особенно активно наблюдать, когда у балкона повесила кормушку.

— Сначала сыпали зерно и семечки за кухонное окно, на откос. Воробьи налетали — по 30−40 штук, со звуком, который мы называем «воробьиный дождик». Потом сделали кормушку из пластиковой бутылки, но на нее птицы нечасто прилетали, побаивались. Однажды муж пришел с работы и сделал нормальную кормушку. Посмотрели в интернете размеры, чтобы разным птицам удобно было ей пользоваться. Птицы стали активно прилетать, особенно по утрам.





— Большая синица, лазоревка, домовой воробей, дубонос, чечетка, зеленушка, скворцы, — Екатерина Воробьева перечисляет пернатых гостей, которые любят бывать у ее окна.

— В кормушку сыплем семечки подсолнечника, тыквенные. Синички и лазоревки берут только неочищенные тыквенные семечки, очищенные не едят. Сыпали птицам грецкие орехи: дубонос отлично ест, синички хватают. Воробьи любят семечки подсолнечника, а овес — нет, голодные сидеть будут, но овса не попробуют. Угощаем птиц и салом, а вот хлеб им совсем нельзя.





Из окна комнаты Екатерина различает мелких птиц даже вдалеке, на деревьях.

— Зрение у вас — единица? — спрашиваем.

— Да. Но муж мой еще более глазастый, чем я, — улыбается девушка. — Ой, смотрите, вот дубонос сидит на ветке.





В арсенале бердвотчера есть фотоаппарат и бинокль. Правда, бинокль для наблюдений из окна почти не используют: неудобно, слишком сильное приближение.

Екатерина вспоминает, что еще в детстве очень любила птиц.

— Даже в детском саду лепила сороку с гнездом из пластилина… Когда гостила у бабушек и дедушек в другом городе, ходили в парк и кормили там уточек, это доставляло огромную радость. Потом захотелось попугая — и мне подарили его на 10-летие.

Сейчас у Екатерины тоже живет попугай корелла Гошик, ему уже восемь лет. На активность птиц за окном, в дикой природе, питомец реагирует по-разному.





— Воробьев и других мелких птиц не боится. Наблюдает за ними, сидя по эту сторону окна. А вот если голубь прилетел, то у Гошика — жуткая паника. Улетает в другую комнату и кричит громко, требует, чтобы мы забрали его к себе. Муж приходит в комнату, забирает попугая — мы в шутку называем это «Яндекс.Такси».

Екатерина Воробьева — медсестра по массажу и инструктор по лечебной физкультуре. Работает на себя, сотрудничает с общественной организацией «Геном» — той самой, что помогает детям с тяжелыми генетическими заболеваниями.





— Наблюдение за птицами — это способ расслабиться?

— Можно и так сказать. Меня на самом деле птицы очень расслабляют, могу подолгу стоять и наблюдать за ними.

В интерьере в этой квартире есть много сувениров на птичью тему. Вот, под люстрой, фигурка тукана — это подарок сестры. Вот милые скульптуры птиц из дерева — это от подруги Жени, она ремесленник. А вот портрет попугая Гошика на подушке.





На Новый год муж подарил Екатерине сертификат на курс в Академии бердвотчинга от общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Занятия ведет орнитолог, специалист по природоохранным вопросам АПБ Семен Левый.

— Занятия проходят онлайн, они интересные: много фактов о птицах и о том, где их видели или зарегистрировали в Беларуси.

Год назад девушка вступила в несколько телеграм-чатов, в которых общаются белорусские бердвотчеры.

— Есть чаты «Ціў-ціў» и «Птушкі з фотастужкі». Там очень увлеченные люди, — рассказывает Катя. — Представьте: кто-то пишет, что видел гагару. Остальные: «О, выезжаем!» Летом кто-то сообщает, что видел куликов. Тут же ему в ответ: «Через 15 минут будем!» Я пока не настолько активный бердвотчер, чтобы так срываться. Но мы с мужем тоже ездим, спокойно: осенью наблюдали за журавлями в Миорском районе. Я тогда первый раз видела журавлей в дикой природе, да еще в огромном количестве!

Впрочем, и тут, среди минских хрущевок, бурная птичья жизнь, если научиться ее видеть.





— Как-то сорока на деревьях рядом с нами строила гнездо — было интересно понаблюдать. Оно круглое, птица залезает внутрь, а воробьи воруют у нее пух! Ужасно было, когда вороны с сороками ругались, гоняли друг друга. Лето, жарко, окно открыто, а в пять утра начинался крик! — смеется Екатерина. — Не очень весело, но понимаешь, что это дикая природа и ничего не поделаешь. А как-то во дворе были слетки ворон — птенцы, которые еще не умеют хорошо летать. Проснулась утром от крика, смотрю в окно: у детской площадки вальяжно ходит кот. А там же сидят два слетка, рядом бегают родители — две вороны, которые громко орут на этого кота. Коту все равно: на слетков не реагировал, катался в песке, грелся на солнце. А взрослые вороны хватали его за хвост, пытаясь прогнать!



Чечетки. Борьба за кормушку

Летом в этой квартире просыпаются от пения скворцов. Их, кстати, не пугает шумный капремонт, который идет в доме.

Екатерина рассказывает, что есть приложения, которые имитируют голоса птиц. Ими не пользуется.





— Птиц нельзя подзывать на их же голоса, это может быть опасно. Например, воробьиный сыч — это такая маленькая сова. Если подзывать воробьиных сычей на их же голос, есть вероятность, что прилетит другая, крупная сова, которая на эту же маленькую птицу и охотится. И вообще это все для нас забава, а птицы тратят энергию на полеты. Как со снегирем, который зимой перелетел лишний раз — и может упасть трупиком, потому что калорий не хватило.

У каждой птицы — свой характер. Многие не уживаются вместе на кормушке.



Лазоревка

— Лазоревок мы называем гопничками, — смеется Екатерина. — Если лазоревка ест, то пытается отогнать и крупных синиц, которые прилетают к кормушке. Однажды лазоревка и большая синица сидели друг напротив друга — раскрывали крылья, показывали, кто из них больше. Кто-то начал атаковать, кубарем полетели вниз и разлетелись — никто так и не поел. Если прилетает дубонос, то его побаиваются — никто в кормушку больше не заходит. Зеленушки прилетают, но они очень пугливые. Одна ест, вторая осматривается на ветке.



Дубонос

В Минске можно увидеть множество птиц, которые обывателям кажутся неожиданными.

— Возле гостиницы «Юбилейная» на Свислочи живут пять или шесть лысух. Прошлой весной ходили по экотропе «Город птиц» — там видели серую цаплю. Она стоит, мимикрирует под окружающую среду, полчаса ждали, когда пошевелится. Вот казалось бы — большой город, откуда она тут?

Екатерина рассказывает, что недавно бердвотчеры спасли серую цаплю, которая замерзала возле зоопарка.

— Кто-то писал в чате, что замерзает. И правда: была покрыта инеем, примерзла хвостом, были как раз большие морозы. Один бердвотчер спас ее, передал в «Сирин» — это центр для птиц. Иначе погибла бы.

В АПБ есть «Клуб 200», который объединяет людей, наблюдавших не меньше 200 видов птиц в Беларуси. Спрашиваем, сколько пернатых уже на счету Екатерины.

— Я купила книгу - определитель птиц Беларуси, и посчитала, что видела в дикой природе около 40 или 50 видов, — говорит девушка. — Но за цифрами я пока не гонюсь.



Воробьи на балконе в -20 °С

А вот птицы, которых девушка хотела бы увидеть, есть.

— Очень хочу увидеть ополовника. Возможно, кого-то даже разочарую: это простая птица. Но она настолько мимимишная, что хочется на нее посмотреть. Еще — золотистую щурку. Очень красивая, по расцветке похожа на попугая. Есть карьер, где у нас обитают щурки, скоро можно будет ехать. Еще хочу увидеть в дикой природе куликов. Съездить на Волму — там прямо Мекка для бердвотчеров. А еще — в пойму реки Припяти, где очень много сов.



Грач



Свиристели рядом с гостиницей «Агат»



Сойка



Воркующие вяхири



Самка снегиря



Снегирь-самец



Щеглы