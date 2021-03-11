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Ночью в храме на Малинина был пожар

11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 марта ночью был пожар в храме на Малинина, 19. Подробности сообщает МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном блочном здании общины «Приход храма святого апостола Андрея Первозванного в Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви» по улице Малинина, 19.

Из-за пожара в подсобном помещении повреждено имущество, закопчены стены и потолок в храме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар произошел в двухэтажном блочном здании общины «Приход храма святого апостола Андрея Первозванного в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной...
 
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