Ночью в храме на Малинина был пожар

Источник материала: Tut.by

11 марта ночью был пожар в храме на Малинина, 19. Подробности сообщает МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном блочном здании общины «Приход храма святого апостола Андрея Первозванного в Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви» по улице Малинина, 19.

Из-за пожара в подсобном помещении повреждено имущество, закопчены стены и потолок в храме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.