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В Гомеле двое выпивших приятелей расстреляли друг друга из пневматики - и это очень странная история
11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле двое выпивших мужчин стреляли в друг друга из пневматики — им понадобилась помощь медиков. Подробности странной истории
Два приятеля выпивали. Хозяин квартиры решил похвастаться своим новым приобретением — пневматической винтовкой «МР-512». Чтобы показать ее в действии, предложил другу побыть мишенью. Гость, недолго думая, согласился. Мужчина с расстояния 4-х метров выстрелил ему в спину. Затем приятели поменялись ролями.
Наутро оба обратились в больницу — пули застряли глубоко в теле.
Медики об инциденте сообщили в милицию — но друзья заявления друг на друга писать не стали.
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В Гомеле двое выпивших приятелей расстреляли друг друга из пневматики - и это очень странная история
Мужчина решил похвалиться своим новым приобретением, пневматической винтовкой «МР-512». Чтобы показать ее в действии, предложил другу побыть мишенью.
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