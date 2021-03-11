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В Гомеле двое выпивших приятелей расстреляли друг друга из пневматики - и это очень странная история

11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле двое выпивших мужчин стреляли в друг друга из пневматики — им понадобилась помощь медиков. Подробности странной истории рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.


Два приятеля выпивали. Хозяин квартиры решил похвастаться своим новым приобретением — пневматической винтовкой «МР-512». Чтобы показать ее в действии, предложил другу побыть мишенью. Гость, недолго думая, согласился. Мужчина с расстояния 4-х метров выстрелил ему в спину. Затем приятели поменялись ролями.

Наутро оба обратились в больницу — пули застряли глубоко в теле.

Медики об инциденте сообщили в милицию — но друзья заявления друг на друга писать не стали.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина решил похвалиться своим новым приобретением, пневматической винтовкой «МР-512». Чтобы показать ее в действии, предложил другу побыть мишенью.
 
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