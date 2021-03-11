В Гомеле двое выпивших приятелей расстреляли друг друга из пневматики - и это очень странная история

Источник материала: Tut.by

В Гомеле двое выпивших мужчин стреляли в друг друга из пневматики — им понадобилась помощь медиков. Подробности странной истории рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.





Два приятеля выпивали. Хозяин квартиры решил похвастаться своим новым приобретением — пневматической винтовкой «МР-512». Чтобы показать ее в действии, предложил другу побыть мишенью. Гость, недолго думая, согласился. Мужчина с расстояния 4-х метров выстрелил ему в спину. Затем приятели поменялись ролями.

Наутро оба обратились в больницу — пули застряли глубоко в теле.

Медики об инциденте сообщили в милицию — но друзья заявления друг на друга писать не стали.