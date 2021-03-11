В Лебяжьем задержали женщин, у которых есть дети. Ночь они провели на Окрестина, несмотря на новый ПИКоАП

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 марта в микрорайоне «Лебяжий» задержали более десяти человек. Среди них — несколько женщин. Как минимум двое из них воспитывают несовершеннолетних детей. Согласно обновленному процессуально-исполнительному кодексу об административных правонарушениях, который вступил в силу 1 марта, их не могут задерживать более чем на три часа. Тем не менее, ночь они провели в ИВС на Окрестина.



Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Одну из задержанных женщин зовут Вера Андриевская. Она воспитывает трехлетнюю дочь. Женщину задержали вечером 10 марта после 20 часов, рассказывает ее мама Елена Владимировна, которая с утра дежурит в суде, а вчера до двух часов ночи стояла под дверями Центрального РУВД.

— Мы говорили, что дома у Веры маленькая дочка, и ее, как следует из нового ПИКоАП, не могут задерживать больше чем на три часа. Но никто ее не отпустил, а ближе к утру ее перевезли на Окрестина.

Елена Владимировна говорит, несовершеннолетние дети есть и у других задержанных женщин. Муж одной из них вчера также дежурил под стенами РУВД и говорил о том, что в их семье — двое детей, которым нет 18 лет. Но домой она не вернулась, утром ее имя появилась в списках ИВС ГУВД Мингорисполкома. После 10 часов утра ее отпустили с протоколом об административном правонарушении.

По словам адвоката Веры Андриевской, сказать о деле она пока ничего не может: еще не знакомилась с ним. Но действительно, как следует из обновленного ПИКоАП, задерживать более чем на три часа матерей несовершеннолетних детей нельзя. Адвокат намерена писать жалобу.

Согласно изменениям в ПИКоАП , которые вступили в силу 1 марта 2021 года, теперь милиция не может задерживать более, чем на три часа матерей несовершеннолетний детей. Раньше любого человека, которому вменялась статья, по которой могут наказать административным арестом или депортацией, могли удерживать в изоляторе до 72 часов (дальше либо отпускали, либо дело рассматривал суд, который и решал дальнейшую судьбу человека).