ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Однажды шла по улице и протез отвалился». История Кати, которая родилась без ноги

11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Катя родилась в 6 месяцев… без правой ноги. Инфекция или следствие аварии на Чернобыльской АЭС — это все предположения, никто наверняка не знает. В год и восемь месяцев девочке поставили первый протез. Дети во дворе изумленно смотрели на Катю и не понимали, почему она не может бегать и прыгать, как все остальные. Маленькую девочку это очень расстраивало, она постоянно плакала и задавала себе вопрос: «За что? Я же еще ничего не успела натворить в этой жизни». В протезный госпиталь, где Катя лежала с бабушкой, однажды приехала американка, которая предложила девочке в 6 лет поехать в США на протезирование. Так Катя оказалась в Штатах. Она ездила в одну и ту же семью на протяжении 7 лет, Катю захотели удочерить. Для этого биологической матери пришлось написать отказ от ребенка, чтобы у Кати появился шанс на лучшую жизнь. Но из-за бюрократических проволочек девочка никуда не уехала. Это история про вечную борьбу с общественным мнением, комплексами и о попытке принять свою особенность. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В гродненском баре девушка украла iPhone за 4,7 тысячи. В милиции рассказали, что было дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by