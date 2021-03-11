«Однажды шла по улице и протез отвалился». История Кати, которая родилась без ноги

Источник материала: Tut.by

Катя родилась в 6 месяцев… без правой ноги. Инфекция или следствие аварии на Чернобыльской АЭС — это все предположения, никто наверняка не знает. В год и восемь месяцев девочке поставили первый протез. Дети во дворе изумленно смотрели на Катю и не понимали, почему она не может бегать и прыгать, как все остальные. Маленькую девочку это очень расстраивало, она постоянно плакала и задавала себе вопрос: «За что? Я же еще ничего не успела натворить в этой жизни». В протезный госпиталь, где Катя лежала с бабушкой, однажды приехала американка, которая предложила девочке в 6 лет поехать в США на протезирование. Так Катя оказалась в Штатах. Она ездила в одну и ту же семью на протяжении 7 лет, Катю захотели удочерить. Для этого биологической матери пришлось написать отказ от ребенка, чтобы у Кати появился шанс на лучшую жизнь. Но из-за бюрократических проволочек девочка никуда не уехала. Это история про вечную борьбу с общественным мнением, комплексами и о попытке принять свою особенность. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.