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В гродненском баре девушка украла iPhone за 4,7 тысячи. В милиции рассказали, что было дальше
11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19-летняя гродненка похитила в баре на улице Победы в Гродно iPhone 12 pro,
Все произошло около 7 часов утра, посетители уже стали расходиться. Девушка заметила, что один из парней забыл на барной стойке смартфон стоимостью 4700 рублей — и забрала телефон себе.
Подобные гаджеты оснащены функцией определения местоположения, и найти украденный iPhone равно как и преступницу было не сложно.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу.
Милиция сообщает, что год назад она привлекалась к ответственности за занятие проституцией.
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В отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу.
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