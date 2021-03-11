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В гродненском баре девушка украла iPhone за 4,7 тысячи. В милиции рассказали, что было дальше

11.03.2021 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19-летняя гродненка похитила в баре на улице Победы в Гродно iPhone 12 pro, сообщает милиция региона.


Все произошло около 7 часов утра, посетители уже стали расходиться. Девушка заметила, что один из парней забыл на барной стойке смартфон стоимостью 4700 рублей — и забрала телефон себе.

Подобные гаджеты оснащены функцией определения местоположения, и найти украденный iPhone равно как и преступницу было не сложно.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу.

Милиция сообщает, что год назад она привлекалась к ответственности за занятие проституцией.

 
Теги: Гродно
 
 
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