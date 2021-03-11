Мужчине дали три года «химии» за SMS с угрозами жене омоновца. Он утверждает, что ничего ей не писал

Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор по делу минчанина, который обвинялся в том, что отправил жене омоновца SMS с угрозами. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

В среду, 10 марта, в суде Центрального района Минска был оглашен приговор по делу Олега Зубрицкого, который проходил по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Утверждалось, что мужчина 14 августа прошлого года отправил SMS-сообщение супруге сотрудника столичного ОМОН, в котором угрожал ее изнасиловать «в целях воспрепятствования законной деятельности ее супруга». Сам обвиняемый утверждал о своей невиновности, а его защита указывала суду на отсутствие доказательств.

Первое заседание по делу состоялось 26 января. Как сообщается, Олега Зубрицкого сначала обвиняли в том, что тот якобы 12 августа отправил супруге омоновца сообщение с угрозами в Viber. Однако выяснилось, что его номер на тот момент не был зарегистрирован в мессенджере, и ему предъявили другое обвинение.

Сам обвиняемый утверждал, что никаких сообщений женщине не отправлял, но пытался ей позвонить. По его словам, увидев информацию о жестких действиях силовиков в августе, в том числе в отношении случайных прохожих, а также заметив в одном из телеграм-каналов телефон жены сотрудника ОМОН, решил с ней связаться, чтобы «проверить информацию». С его слов, женщине он звонил, потому что контактов ее супруга не было в размещенной информации — при этом ее телефон был отключен. Зубрицкий пробовал звонить нескольким столичным милиционерам, контакты которых также находил в телеграм-канале.

Биллинг звонков показывает, что потерпевшей действительно приходило SMS (без указания содержания) от Зубрицкого 14 августа, однако тот заявил, что это может быть автоматическое уведомление о том, что он звонил женщине, когда она была недоступна.

Скриншот сообщения, якобы присланного Зубрицким, фигурировал в материалах дела. По мнению мужчины, к самому изображению есть ряд вопросов. Например, на скриншоте, сделанном после 14 августа — дня, в который якобы пришло сообщение — вместо даты и времени получения сообщения значится «сегодня». Также мужчина обращал внимание на существующую возможность скорректировать дату и время SMS с помощью различных приложений.

На суде потерпевшая заявила о невозможности проведения экспертизы ее телефона, так как, по ее словам, случайно разбила его, а затем он был продан на запчасти сотрудниками мастерской. Зато экспертиза телефона обвиняемого, по его утверждению, не обнаружила вменяемого в вину сообщения, а также его следов, которые должны были остаться даже в случае удаления.

Потерпевшая также выдвинула иск о моральной компенсации в размере 2,5 тысячи рублей. Она объяснила это тем, что в результате действий обвиняемого «испытала шок и стресс», потратила значительные суммы на лекарства, а также столкнулась с тем, что не может забеременеть — по ее словам, ее врач связал это с переживаниями. Однако на прениях, которые проходили накануне вынесения приговора, женщина внезапно заявила, что хочет отказаться от иска. Но после перерыва в заседании она все же решила оставить первоначальное требование в силе. Защита говорила о том, что сообщения с угрозами ей могло посылать большое количество людей, так как ее номер был размещен в телеграм-канале, так что в моральных страданиях нельзя винить только Зубрицкого, даже если он действительно отправил SMS.

— Я не писал ни через Viber, ни через SMS никаких угроз. У меня нет никакой политической вражды, я политикой вообще не интересуюсь, — заявил Зубрицкий в ходе прения сторон.

В итоге суд признал Олега Зубрицкого виновным и приговорил к трем годам «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа), а также выплате моральной компенсации потерпевшей в полном объеме. Сам он планирует обжаловать вынесенное решение.