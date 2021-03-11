Новым главой МЧС стал начальник гродненской милиции. В августе он извинялся за действия силовиков

Источник материала: Tut.by

Новым министром чрезвычайных ситуаций стал генерал-майор милиции Вадим Синявский, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Ранее он занимал пост начальника УВД Гродненского облисполкома.



Вадим Синявский. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Вадим Синявский — единственный глава региональной милиции, который извинился за применение силы в отношении участников акций протестов 9−12 августа. По его словам, все задержанные за участие в несанкционированных митингах в Гродненской области были освобождены, им помогли добраться домой.

«Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств. По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица, в том числе те, которым я обещал в ходе встречи в трудовом коллективе филиала „Завод „Химволокно“ ОАО „Гродно Азот“, будут проинформированы в установленном порядке», — говорится в его обращении на сайте УВД от 17 августа прошлого года.

До этого он также приносил извинения и обещал разобраться с произошедшим в области во время посещения предприятия «Химволокно» в Гродно 13 августа.

— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно.

Биография Синявского

Вадиму Синявскому 50 лет. Он родился в городе Молодечно Минской области. В 1991 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище имени Дзержинского МВД СССР. В 1992-м пришел работать в органы внутренних дел. Проходил службу в Мядельском РОВД в должности участкового инспектора ИДН, участкового инспектора и старшего участкового инспектора милиции, начальника оперативно-организационной службы и заместителя начальника ОВД — начальника милиции общественной безопасности и специальной милиции.

В 2002году окончил Академию МВД Республики Беларусь. В 2003-м возглавил Воложинский РОВД. С 2005 по 2009 годы являлся заместителем начальника милиции общественной безопасности и специальной милиции УВД Минского облисполкома — начальником Управления охраны правопорядка. С 2009 года работал в Службе безопасности президента Республики Беларусь, а с апреля 2012 года — в должности начальника Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Занимал должность начальника УВД Гродненского облисполкома с апреля 2014 года.

Напомним, 27 января генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Он был уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.