В трех белорусских вузах в регионах - новые ректоры. Что известно

Источник материала: Tut.by

В белорусских региональных вузах — три новых ректора. Назначения согласовал 11 марта Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Полесский государственный университет в Пинске возглавил Валерий Дунай — ранее первый проректор частного Института современных знаний имени А. Широкова.

Ректором Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого стал Артур Путята — экс-декан механического факультета Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле.



Фото: «Радио Свобода»

После выборов в этом университете было протестное движение: на акции выходили и студенты , и преподаватели . В январе этого года из вуза ушел экс-декан факультета автоматизированных и информационных систем Владимир Лукьяненко, который лишился должности после того, как отказался выносить дисциплинарные взыскания участвовавшим в акциях протестов студентам. Еще раньше уволилась старший преподаватель Татьяна Юфанова, негласной причиной стало участие в акции протеста.

А бывший первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Олег Романов назначен ректором Полоцкого государственного университета (ПГУ).

До этого ПГУ 17 лет руководил доктор технических наук, профессор Дмитрий Лазовский. В январе стало известно, что он уходит с этой должности.



Четверых студентов Полоцкого госуниверситета судили за акцию «Ноль промилле»

После событий 9 августа Полоцкий госуниверситет был самым протестным среди вузов в Витебской области. И преподаватели, и студенты ПГУ выступали с видеообращениями к власти, в которых осуждали насилие со стороны силовых структур. Четверых студентов вуза судили за акцию «Ноль промилле». Студентов, которые записали ролик против беззакония, вызывали на беседу к прокурору Новополоцка.

Преподаватели ПГУ говорят, что при ректоре Лазовском после выборов никого из сотрудников не уволили «по политическим причинам».