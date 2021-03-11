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В трех белорусских вузах в регионах - новые ректоры. Что известно
11.03.2021 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В белорусских региональных вузах — три новых ректора. Назначения согласовал 11 марта Александр Лукашенко,
Полесский государственный университет в Пинске возглавил Валерий Дунай — ранее первый проректор частного Института современных знаний имени А. Широкова.
Ректором Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого стал Артур Путята — экс-декан механического факультета Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле.
После выборов в этом университете было протестное движение: на акции выходили и
А бывший первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Олег Романов назначен ректором Полоцкого государственного университета (ПГУ).
До этого ПГУ 17 лет руководил доктор технических наук, профессор Дмитрий Лазовский. В январе стало известно, что он
После событий 9 августа Полоцкий госуниверситет был самым протестным среди вузов в Витебской области. И преподаватели, и студенты ПГУ
Преподаватели ПГУ говорят, что при ректоре Лазовском после выборов никого из сотрудников не уволили «по политическим причинам».
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В белорусских региональных вузах - три новых ректора. Назначения согласовал 11 марта Александр Лукашенко.
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