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А это точно весна? В пятницу оранжевый уровень опасности из-за снега, метелей и сильного ветра
11.03.2021 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 12 марта, в Беларуси ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
В пятницу, 12 марта, на большей части территории Беларуси ожидаются осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами сильный снег, метель. Во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду, днем местами по востоку — до 22 метров в секунду.
Аналогичные погодные условия будут в Минске и Минской области. Временами ожидается снег, мокрый снег, во второй половине дня — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами в столице прогнозируется сильный снег и метель, а также усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду.
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В пятницу, 12 марта, в Беларуси ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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