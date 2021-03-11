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Бывший пресс-секретарь президента стал замминистра иностранных дел

11.03.2021 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Николай Борисевич назначен заместителем министра иностранных дел Беларуси, такое решение было принято сегодня президентом Беларуси Александром Лукашенко.

До этого Борисевич возглавлял главное управление Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Борисевич родился в Смолевичах Минской области, где окончил среднюю школу №1 имени В.Ф. Купревича. Учился в Военном институте Вооруженных Сил СССР, знает фарси.

Работал в белорусском посольстве в Великобритании. В 1998 году вернулся в Минск. Был назначен начальником управления информации – пресс-секретарем МИД.

В 2000 году стал первым пресс-секретарем президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Через год его сменила Наталья Петкевич.

После этого Николай вернулся на работу в МИД. В 2002 году  постановлением Совета министров назначен советником-посланником посольства Беларуси в Чехии, затем – временным поверенным в делах Беларуси в Чехии взамен отозванного посла Владимира Бельского.

2 мая 2014 года Борисевич получил назначение на должность посла Беларуси в Нидерландах.

В июле 2019 года был освобожден от этой должности, а также от должности постоянного представителя Беларуси в Организации по запрещению химического оружия, которую Борисевич занимал по совместительству.

 
Теги: Минск
 
 
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На дипломатической службе Николай Борисевич проработал более двадцати лет - в том числе в Лондоне, Праге и Амстердаме.
 
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