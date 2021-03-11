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Лукашенко о назначениях: обновили руководство "людьми нового поколения"

11.03.2021 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Президент Беларуси провел кадровый день и пожелал новым руководителям строить Беларусь "такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании".

Александр Лукашенко отметил, что у власти появляется все больше людей нового поколения. При этом президент подчеркнул, что сейчас должности получила "очередная плеяда руководителей высокого уровня".

Кадровый четверг в министерстве обороны Беларуси >>

"Мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании", - напутствовал глава государства.

Он напомнил, что решения, принятые на ВНС, - ориентир для руководителей всех уровней, к которому все должны стремиться.

"Поэтому работы нам хватит", - добавил президент, его слова привела БелТА.

Сегодня у Александра Лукашенко был большой кадровый день. Назначения произошли в руководстве Вооруженных сил и Минобороны, МЧС, Таможенном комитете, назначен новый председатель Следственного комитета, а также заместители глав некоторых министерств и ректоры вузов.

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Теги: Минск
 
 
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Президент в четверг провел кадровые перестановки и пожелал вновь назначенным придерживаться ориентиров, взятых на Всебелорусском народном собрании.
 
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