|
В Минске переименовали несколько остановок
11.03.2021 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько остановок в столице переименовали, еще почти пять десятков названий оформили документально. Список опубликован на
Вот какие остановки получили новые названия:
Также утвержден большой список названий остановок общественного транспорта. Здесь его не приводим, потому что он вас не удивит: многие названия уже знакомы. Посмотреть перечень можно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько остановок в столице переименовали, еще почти пять десятков названий оформили документально. Список остановок опубликован на Национальном правовом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)