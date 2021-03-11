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В Минске переименовали несколько остановок

11.03.2021 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько остановок в столице переименовали, еще почти пять десятков названий оформили документально. Список опубликован на Национальном правовом портале.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот какие остановки получили новые названия:

  • Остановочный пункт «Дом афіцэраў», расположенный на улице Карвата в направлении улицы Лесопарковой, — «Сувязі́стаў» («Связи́стов»);
  • «Дом афіцэраў», расположенный на улице Карвата в направлении улицы Связистов — «Сувязі́стаў» («Связи́стов»);
  • Остановка «Кавальская Слабада», расположенная на улице Жуковского за перекрестком с улицей Воронянского в направлении улицы Могилевской, — «Ста́нцыя метро́ «Кава́льская Слабада́» («Ста́нция метро́ «Ко́вальская Слобода́»);
  • Остановка «Кавальская Слабада», расположенная на улице Воронянского за перекрестком с улицей Жуковского в направлении улицы Левкова, — «Ста́нцыя метро́ «Кава́льская Слабада́» («Ста́нция метро́ «Ко́вальская Слобода́»);
  • «Кавальская Слабада», расположенная на улице Воронянского за перекрестком с улицей Жуковского в направлении улицы Чкалова, — «Ста́нцыя метро́ «Кава́льская Слабада́» («Ста́нция метро́ «Ко́вальская Слобода́»).

Также утвержден большой список названий остановок общественного транспорта. Здесь его не приводим, потому что он вас не удивит: многие названия уже знакомы. Посмотреть перечень можно здесь. Транспортники поясняют: названия нужно утверждать решением Мингорисполкома, предложения подают пакетом раз в большой период.

 
 
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Несколько остановок в столице переименовали, еще почти пять десятков названий оформили документально. Список остановок опубликован на Национальном правовом...
 
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