Один милиционер погиб, другого могут посадить. Как ссора из-за девушки закончилась трагедией

Источник материала: Tut.by

Эта трагедия произошла полтора года назад. Сотрудники Докшицкого РОВД, 19-летний участковый Иван Хилько и 22-летний Александр Жданько, отдыхали в местном баре. Неожиданно между ними произошел конфликт из-за девушки, старший ударил младшего коллегу, тот попал в больницу и через девять дней умер. Жданько пока на свободе, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Говорит, что раскаивается и не согласен с тем, как следствие трактовало его действия. Родные погибшего просят наказать его «построже».



Иван Хилько похоронен на кладбище в соседней от родной деревне Фото: TUT.BY

«Сына нету, муж инфаркт перенес»

Лилия Хилько, мать погибшего Ивана, говорит, что сын очень гордился работой и дорожил ей:

— Ваня закончил школу, думал поступать в колледж в Минск, но забрал документы. А из милиции приехали, предложили к ним пойти на работу. В армии он не служил, но как нам объяснили, теперь это необязательно. Он прошел подготовку для будущих милиционеров, его взяли работать в изолятор временного содержания в Докшицах, а потом предложили перевестись в участковые. Он параллельно поступил в Институт МВД в Могилеве, на заочное. К работе относился серьезно, он был участковым на районе — и по вызовам выезжал, и в город на дежурства, его любили все — и пенсионеры, и молодежь. По характеру он не конфликтный.





31 августа 2019 года Иван, по словам матери, решил отдохнуть в местном кафе в Докшицах. «Сфера» находится всего в 300 метрах от отделения милиции, где служил и второй участник конфликта — Александр Жданько, он успел окончить Академию МВД и работал в отделе по борьбе с наркотиками.

— Мой старший сын Дима встречался с девушкой Дашей, а она, как выяснилось, параллельно встречалась с тем самым Жданько, — говорит Лилия Васильевна. — Слухи такие, конечно, ходили, и Дима спрашивал у нее, но она все отрицала. Это потом мы узнали, что она с одним на отдых поехала и в это же время переписывалась с другим, это и в материалах дела есть. Дима не любит шумные мероприятия, дискотеки. А Ваня в тот день поехал отдохнуть в «Сферу», была там и Даша. Они общались, танцевали. В какой-то момент, когда Иван общался с сослуживцами, которые тоже были в кафе, к нему подскочил Жданько и одним ударом снес его. Все произошло так быстро, что ребята даже не успели отреагировать. Думаю, они бы, конечно, оттащили Жданько, но был всего один удар, никто этого не ожидал. Сколько он выпил, я точно не скажу, но на суде звучало про алкогольное опьянение. Никаких конфликтов у Ивана с ним не было, вместе служили в милиции, друзьями не были, но и врагами тоже.



Фото: TUT.BY

После удара Иван уже не пришел в себя. Спасти его пытались и местные медики, и прибывшие специалисты из Витебска, и лучшие специалисты в Минске, где он девять дней пробыл в реанимации.

— Врачи говорили, что парень крепкий, сердце работало, держали его на аппаратах, но мозг умер, — рассказывает мать. — Сына не стало 8 сентября, 13-го числа ему бы исполнилось 20 лет. Полтора года мы искали правды. Где я только не была: и к Носкевичу ходила (председатель Следственного комитета — Прим. TUT.BY), и к Чуприс ходила (заместитель главы Администрации президента — Прим. TUT.BY), два раза была у Андрейченко (председатель нижней палаты парламента и депутат по Докшицкому округу — Прим. TUT.BY) — только он нам и помог. Расследованием занимались следователи из Витебска (старший брат Жданько — следователь в Докшицах — Прим. TUT.BY). В одной из экспертиз указывалось, что у Вани была аневризма, хотели связать это со смертью. Но мой сын несколько раз проходил медкомиссию, прежде, чем попасть на службу в милицию, у него было все в порядке со здоровьем. Потом провели эксгумацию трупа, у родных никто даже не спрашивал, я была бы против, просто узнала от соседей, которые хоронили на кладбище родного человека, что моего Ваню выкапывают. А у меня муж в это время в больнице инфарктом, я была рядом с ним. Так что экспертизу проводили несколько раз. Полтора года длилось следствие, мы спать не могли. Жданько после драки на пару дней задержали, а потом отпустили, он не под стражей, дома сидит и сам приезжает на суд. Пока шло расследование, Жданько ни разу к нам не приехал, прощения не попросил даже. Были его родители, на похороны передавали тысячу рублей, но причем здесь родители, это же не они виновны.



Фото: TUT.BY

Сначала дело было возбуждено по ч.1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой расстройство здоровья, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 4 до 8 лет), позже переквалифицировано на ч.2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет) — это особо тяжкое преступление.

Обвиняемый Александр Жданько действительно находится на свободе, и он считает, что его действия квалифицировали неправильно.

«Роковой случай получился»

Сразу после инцидента закончилась служба Александра Жданько в милиции. С того времени на работу он не устраивался. Говорит, ждет решения суда — «каждый месяц, как последний».





— Мы работали вместе с Иваном, никаких ссор и конфликтов у нас не было, — рассказывает Александр. — Его родные не хотят меня видеть и слышать, хотя я пытался извиниться, в суде мы встречались. Но они обозлились, можно понять, что я могу поделать? В тот день у нас случился минимальный конфликт, он меня послал, а я так отреагировал. Я не думал, что все так закончится, и конечно, раскаиваюсь. Это не был сильный удар, роковой случай получился.

В суде Александр заявил, что не признает вину по ч.3 ст. 147 УК.

— Я не признаю в том смысле, что действовал намеренно, — говорит он. — Это неоднозначная ситуация. В уголовном кодексе есть статья 144 — причинение смерти по неосторожности (наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок — Прим. TUT.BY), это максимум, как можно квалифицировать мои действия.

Трагедию в Докшицах комментировал тогдашний глава МВД Юрий Караев: — Я полностью разделяю боль родных, мне очень неприятно, что это случилось в рядах милиции. Действительно, в милицию нужно отбирать взрослых, образованных молодых людей, которые уже состоялись. Есть система, когда 19-летний парень может быть младшим участковым. Это не офицерская должность, он пока готовится стать участковым. Но, если бы ему был 21 год, лучше бы от этого никому не стало. Он, на наш взгляд, не совсем сформированный молодой человек. Это, конечно, случай дикий, такого быть не должно. Все это бытовое, это не служебное. Два парня в небольшом отделе в маленьком районе… Они должны друзьями быть все, кого им делить? Цивилизованно разбираться во всех ситуациях: девушка там, не девушка… Не может милиционер — самый законопослушный человек — так легкомысленно себя вести, какие-то разборки устраивать с товарищем. Вы одного цвета, у вас одни погоны. Неприятный случай. По словам матери погибшего, сотрудники Докшицкого РОВД помогли с организацией похорон. О проведении проверки среди сотрудников отдела и выводах семью не уведомляли.

Дело рассматривается в суде Глубокского района. Мать погибшего заявила, что как потерпевшая будет заявлять иск о компенсации морального и материального вреда.

— Конечно, я за наказание построже, — говорит она. — Ивана нет, муж на этом фоне перенес инфаркт, Жданько грозит срок. Я у него на суде спросила: «И это стоило того?» Он ответил: «Простите меня».