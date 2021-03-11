Девушку, которая заявила о пытках на Окрестина, судят за участие в массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района проходит процесс по делу Александры Потрясаевой. 21-летнюю девушку судят за участие в массовых беспорядках 10 августа в районе универсама «Рига». Александра вину не признает, говорит, что в ту ночь оказывала помощь потерпевшим участникам протеста. Ее саму задерживали в августе, несколько суток держали в изоляторе на Окрестина. После освобождения девушка заявляла, что там ее били, унижали и угрожали изнасиловать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Александра Потрясаева родилась в Вилейском районе, в 6 лет она стала круглой сиротой, воспитывалась в интернате и приемных семьях. Училась в колледже в Минске, но, как указано в материалах дела, была отчислена. Работала рекламным агентом, коллеги и руководство характеризуют ее положительно.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа и в последующие дни Александра приняла активное участие в массовых беспорядках, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК (от 3 до 8 лет лишения свободы), пишет правозащитный сайт spring96.org . 11 августа девушка была задержана и доставлена в изолятор на Окрестина, где пробыла трое суток. Там, по словам Александры, она пережила пытки: избиения, унижения, оскорбления, угрозы изнасиловать. Девушка рассказывала журналистам «Радыё Свабода», что на Окрестина ее заставляли раздеваться, вставать на растяжку и при этом без остановки били, причем избиением занималась женщина.

Правозащитники, что после Окрестина у Александры были сильно травмированы связки (впоследствии был наложен гипс). Подруга убедила девушку обратиться к врачу и попытаться подать заявление в Следственный комитет, однако о возбуждении уголовного дела ничего не известно.

По уголовному делу девушку задержали в октябре 2020 года, с того времени она находится в СИЗО, в суд ее доставляют в наручниках и под конвоем. Дело ведет судья Ольга Малашенко, сторону обвинения представляет помощник прокурора Московского района Федор Синицкий.

Александра Потрясаева свою вину не признает, суду пояснила, что информацию о происходящем после выборов узнавала в телеграм-каналах. 10 августа прочитала, что людям нужна медицинская помощь, после работы отправилась в район универсама «Рига», чтобы помочь потерпевшим, в сумочке были базовые медикаменты. На месте увидела примерно 50 человек, которые возводили баррикады, но не видела поджогов, погромов и чтобы люди бросали камни или палки. Александра настаивает, что не выкрикивала лозунгов. По ее словам, оказывала медицинскую помощь людям возле лестницы — обрабатывала раны, давала обезболивающие. Утверждает, что сотрудников милиции не видела и не слышала, чтобы они требовали разойтись, все время находилась на месте оказания помощи.

Гособвинитель, а позже и судья обратили внимание, что в руках у обвиняемой была металлическая палка и белый мешок, это зафиксировано на видео. Александра говорит, что подняла палку и выбросила в кучу с мусором, никаких действий ни с мешком, ни с палкой не осуществляла. В суде изучили видео, на нем видно, как Потрясаева несет белый мешок мимо мусорных баков и оставляет его в куче, после общается с мужчиной, в руке у которого, предположительно, бутылка. Обвиняемая заявила, что видео нарезано и смонтировано из разных фрагментов.

Судья несколько раз уточнила, видела ли Александра сотрудников милиции, которые призывали протестующих разойтись, а впоследствии применяли спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и водомет. Александра настаивает, что лично этого не видела.

В материалах дела имеется заключение судебно-психологической экспертизы, где указано, что Потрясаева страдает расстройством личности, могла не в полной мере принимать решения и отдавать отчет своим действиям.

В суде допросили подругу обвиняемой. Она заявила, что 10 августа не видела Александру, но говорила с ней по телефону: Саша говорила, что собирается идти в город, чтобы оказать медицинскую помощь потерпевшим. Позже они еще созванивались, Александра говорила, что в городе много людей и что они убегали от сотрудников милиции. Обвиняемая настаивает, что она от силовиков не убегала. Адвокат уточнил, брала ли Александра с собой медпрепараты, свидетель подтвердила — перекись водорода, обезболивающие и другие лекарства были в барсетке, когда забирали вещи с Окрестина после задержания.

В суде допросили водителя троллейбуса, который работал 10 августа по маршруту, проходящему около универсама «Рига». Он пояснил, что собралось много людей, также было много машин, все это создало большую пробку, общественный транспорт не мог двигаться в привычном режиме. Обвиняемую свидетель не узнал, заявил, что было очень много людей. Собравшиеся, по его словам, кричали: «Ура! Да здравствует Беларусь», на проезжей части были камни и ограждения, рядом с троллейбусом взрывались светошумовые гранаты.

Среди свидетелей заявлен сотрудник милиции, однако на допрос он не явился — занят на работе. В суде продолжают изучать письменные материалы дела.