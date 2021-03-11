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Путешествуем по Беларуси. Музей железнодорожной техники в Барановичах

11.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Барановичи - крупнейший железнодорожный узел нашей страны

Через него ежедневно проходит около сотни пассажирских поездов. И это тот самый случай, когда приехать сюда проще всего именно по рельсам.


Как доехать в Барановичи из Минска?

  • Авто. Двигайтесь по трассе М1 в направлении Бреста. Время в пути - около 2 часов.
  • Автобус. Только проходящий. Время в пути - 2 часа.
  • Поезд. Время в пути - около 2 часов.
  • Маршрутное такси. Время в пути 1 час 50 мин.

В Барановичах два железнодорожных вокзала

Отправляясь сюда на поезде, будьте внимательны. В городе два вокзала. Оба большие и оживленные. А находятся в разных концах города. Так что не перепутайте. Особенно на обратном пути. А вот какой из вокзалов станет вашим первым пунктом - не столь важно. Хотя намного интереснее попасть на самый старый, он же Центральный.

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История города тесно связана с железной дорогой. Не прошла бы в этих местах в конце 19 века ветка Москва - Брест - Варшава, и не было бы сейчас одного из крупнейших городов нашей страны. Чуть позже здесь прошла вторая ветка железной дороги. И к началу века 20 на месте бывшей деревушки и полей помещиков кипела городская жизнь. Появился в Барановичах и еще один вокзал. Сегодня известный, как Барановичи-Полесские. Именно он принимает наибольшее количество поездов. Отсюда и начнется ваше знакомство с городом.

Путешествуем по Беларуси. Музей железнодорожной техники в Барановичах

Барановичский музей железнодорожной техники

Барановичский музей железнодорожной техники - самый первый такой музей в Беларуси, хотя и не самый крупный. Здесь самых старых паровозов или вагонов, но такой коллекции больше нет нигде в Республике. Если в Брестском музее представлены в основном локомотивы, то в Барановичском весь спектр железнодорожной техники.

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Здесь представлены машины для прокладки рельсов, для очистки или ремонта полотна, всевозможные краны и буксиры. Многие экспонаты доступны для просмотра не только снаружи. Так сказать, наглядное пособие по истории железных дорог. Где еще можно настолько реально погрузиться в работу поездной бригады?

Путешествуем по Беларуси. Музей железнодорожной техники в Барановичах

Этот музей под открытым небом - кладезь информации о технике железнодорожников советского периода. О каждом экспонате представлена подробная техническая информация.

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Теги: знакомства, Брест
 
 
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Барановичи - крупнейший железнодорожный узел нашей страны Через него ежедневно проходит около сотни пассажирских поездов. И это тот самый случай, когда...
 
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