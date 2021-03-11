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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лазарев: У людей нет возможности обеспечить свою семью, работая в Украине Ладно бы инвесторы, в опале собственные граждане. Украинцы, доверившись новому руководителю, уже давно поняли, как просчитались. Рейтинг доверия "слуги народа"...

Ладно бы инвесторы, в опале собственные граждане. Украинцы, доверившись новому руководителю, уже давно поняли, как просчитались.Рейтинг доверия "слуги народа" этому прямое доказательство. Правда настолько не нравится хозяину Банковой, что он пообещал блокировать деятельность неугодных СМИ даже в интернете.