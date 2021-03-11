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А. Лазарев: У людей нет возможности обеспечить свою семью, работая в Украине

11.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ладно бы инвесторы, в опале собственные граждане. Украинцы, доверившись новому руководителю, уже давно поняли, как просчитались. 

Рейтинг доверия "слуги народа" этому прямое доказательство. Правда настолько не нравится хозяину Банковой, что он пообещал блокировать деятельность неугодных СМИ даже в интернете. 

Александр Лазарев, политолог (Украина): "Да, люди вынужденно уезжают на работу за границу, вынужденно. Думаете, кто-то хочет бросить свою семью и ехать на чужбину деньги зарабатывать? Нет,  конечно. Все хотят быть с семьями. Но, к огромному сожалению, у людей нет возможности обеспечить своих детей, своих пожилых родителей, своих жен. Не могут люди обеспечить в этой стране, потому что государство не создало условий. Более того, государство сейчас создает такие условия, что село будет полностью вымирать. Потому что проведи эту земельную реформу в том виде, в котором они ее провести хотят, транснациональные корпорации, агрохолдинги просто захватят нашу землю, автоматизируют производство".

 
 
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Ладно бы инвесторы, в опале собственные граждане. Украинцы, доверившись новому руководителю, уже давно поняли, как просчитались.  Рейтинг доверия "слуги народа"...
 
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