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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Л. Гладкая: главная задача - защитить страну Тем, кто все-таки хочет перемен, нужно действовать в правовом поле. Таким мнением сегодня поделилась Людмила Гладкая в передаче "Скажинемолчи", которая вышла в...

Тем, кто все-таки хочет перемен, нужно действовать в правовом поле. Таким мнением сегодня поделилась Людмила Гладкая, которая вышла в эфире нашего телеканала. Также специальный корреспондент отдела журналистских расследований газеты "СБ. Беларусь сегодня" подчеркнула, сейчас она старается защитить нашу страну и старшее поколение. По мнению Людмилы Гладкой, люди с большим жизненным опытом понимают, что стабильность и независимость достались нам кропотливым трудом, и разрушать то, создавалось годами, не стоит.Кроме этого, Людмила Гладкая рассказала, как выработала иммунитет к хейтерам и о том, как ее называют оппозиционеры в социальных сетях. Также в программевместе с ведущими говорили и о профессии журналиста, и о том, как эта деятельность сегодня приносит пользу людям.