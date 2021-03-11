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Л. Гладкая: главная задача - защитить страну

11.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тем, кто все-таки хочет перемен, нужно действовать в правовом поле. Таким мнением сегодня поделилась Людмила Гладкая в передаче "Скажинемолчи", которая вышла в эфире нашего телеканала. Также специальный корреспондент отдела журналистских расследований газеты "СБ. Беларусь сегодня" подчеркнула, сейчас она старается защитить нашу страну и старшее поколение. По мнению Людмилы Гладкой, люди с большим жизненным опытом понимают, что стабильность и независимость достались нам кропотливым трудом, и разрушать то, создавалось годами, не стоит.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент отдела журналистских расследований газеты "СБ. Беларусь сегодня": "Есть люди, которых, действительно, я видела на разных маршах, и на женских, детей, когда туда таскали. Одни и те же бабушки. Одни и те же женщины. Видно, что одна и та же семья. Все это рассчитано на картинку, рассчитано на публику. Меня удивляет, как люди могут до сих могут не понимать, что  их ведут за нос. Нужно быть как минимум благодарным, и, если вы хотите перемен, так вы не разрушайте то, что есть. Ну как заново это можно создавать".

Кроме этого, Людмила Гладкая рассказала, как выработала иммунитет к хейтерам и о том, как ее называют оппозиционеры в социальных сетях. Также в программе "Скажинемолчи" вместе с ведущими говорили и о профессии журналиста, и о том, как эта деятельность сегодня приносит пользу людям.  

 
 
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Тем, кто все-таки хочет перемен, нужно действовать в правовом поле. Таким мнением сегодня поделилась Людмила Гладкая в передаче "Скажинемолчи", которая вышла в...
 
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