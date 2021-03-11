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Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Сергею Тихановскому

11.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что  расследование уголовного дела в отношении блогера и лидера "Народнай Грамады" Николая Статкевича, а также  приближенных завершено. По данным следствия, Тихановский, используя свои ресурсы, открыто призывал к насилию в отношении представителей власти, а своими высказываниями разжигал социальную вражду. Также в материалах дела есть доказательства, что все  преступления напрямую связаны с деятельностью экстремистского телеграм-канала. Таким образом, обвиняемые манипулировали общественным сознанием. Людей убеждали в безнаказанности своих действий. В итоге толпа шла на митинги и агрессивно реагировала на предупреждения силовиков. 

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Сергею Тихановскому


Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших. Изучено свыше 160 электронных устройств, где обнаружены переписки, видео и фото, к материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз. Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных составил свыше 3 с половиной миллионов рублей, на имущество и деньги обвиняемых наложен арест. 
 
 
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Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что  расследование уголовного дела в отношении блогера и лидера "Народнай...
 
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