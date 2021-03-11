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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Сергею Тихановскому Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что расследование уголовного дела в отношении блогера и лидера "Народнай...

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что расследование уголовного дела в отношении блогера и лидера "Народнай Грамады" Николая Статкевича, а также приближенных завершено. По данным следствия, Тихановский, используя свои ресурсы, открыто призывал к насилию в отношении представителей власти, а своими высказываниями разжигал социальную вражду. Также в материалах дела есть доказательства, что все преступления напрямую связаны с деятельностью экстремистского телеграм-канала. Таким образом, обвиняемые манипулировали общественным сознанием. Людей убеждали в безнаказанности своих действий. В итоге толпа шла на митинги и агрессивно реагировала на предупреждения силовиков.Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, потерпевших. Изучено свыше 160 электронных устройств, где обнаружены переписки, видео и фото, к материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз. Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных составил свыше 3 с половиной миллионов рублей, на имущество и деньги обвиняемых наложен арест.