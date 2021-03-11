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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Минская лыжня" пройдет в субботу в Раубичах В Раубичах в эту субботу подведут черту под зимним сезоном спортсмены-любители. Они выйдут на старт традиционной "Минской лыжни". Многие участники уже проверили...

В Раубичах в эту субботу подведут черту под зимним сезоном спортсмены-любители. Они выйдут на старт традиционной "Минской лыжни". Многие участники уже проверили себя на всевозможных спартакиадах и региональных соревнованиях. Так что "Минская лыжня" уже точно обещает быть захватывающей. Небольшой плюс на термометре согреет болельщиков, но не помешает участникам. В Раубичах уверяют - снега точно хватит.