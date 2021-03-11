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На польской границе опять задержали партию белорусских контрабандных сигарет на миллионы долларов
11.03.2021 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польские пограничники задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет. Они были спрятаны в фуре, которая по документам, везла гвозди. Об этом
На пограничном переходе «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны) при досмотре грузовика, который по документам, должен был перевозить груз гвоздей, польские таможенники и пограничники обнаружили контрабандные сигареты.
Всего в фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 9,5 млн злотых (почти 2,5 млн долларов).
Видео:
Водитель грузовика — 45-летний белорус Александр С. временно задержан на 3 месяца. За такой крупный объем контрабанды по польским законам ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в конце февраля на этом же погранпереходе польские пограничники
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Всего в фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 9,5 млн злотых (почти 2,5 млн долларов).
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