На польской границе опять задержали партию белорусских контрабандных сигарет на миллионы долларов

Источник материала: Tut.by

Польские пограничники задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет. Они были спрятаны в фуре, которая по документам, везла гвозди. Об этом сообщает пресс-служба польского налогового ведомства.



Фото: gov.pl

На пограничном переходе «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны) при досмотре грузовика, который по документам, должен был перевозить груз гвоздей, польские таможенники и пограничники обнаружили контрабандные сигареты.

Всего в фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 9,5 млн злотых (почти 2,5 млн долларов).

Видео: Krajowa Administracja Skarbowa

Водитель грузовика — 45-летний белорус Александр С. временно задержан на 3 месяца. За такой крупный объем контрабанды по польским законам ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля на этом же погранпереходе польские пограничники задержали груз белорусских контрабандных сигарет на 7,4 млн долларов. Как отметили в польском пограничном ведомстве, это была самая крупная когда-либо предотвращенная попытка контрабанды сигарет через польские погранпереходы.