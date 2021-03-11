Прокурор запросил для мультипликатора-«террориста» из Гольшан 9,5 года усиленного режима. Напоминаем, за что

Источник материала: Tut.by

В Сморгони идет суд над 55-летним художником и мультипликатором Иваном Вербицким. Мужчина обвиняется по четырем уголовным статьям, в том числе и в терроризме. Гособвинитель запросил для Вербицкого 9 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима, сообщает «Рэгіянальная газета».



Фото: Настасья Уткина, rh.by

В чем обвиняют Вербицкого

14 октября 2020 года Вербицкий оставил несколько комментариев в Telegram-каналах Ошмян и Островца. В них он якобы призывал жечь Ошмянскую прокуратуру, машины и имущество островецких милиционеров. Позже следствие расценило это как подстрекательство к акту терроризма. Через неделю у Вербицкого провели обыск, нашли у него дома патроны и порох. Перед обыском Вербицкий разорвал постановление. Все это легло в основу обвинения.

Ивана Вербицкого обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса:

часть 5 статьи 16 «Соучастие в преступлении»;

часть 1 статьи 289 «Акт терроризма» — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет;

часть 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных веществ» — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа;

часть 1 статьи 377 «Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков» — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Вербицкий признал вину только по одной статье 377 УК: сказал, что действительно разорвал постановление об обыске.

Что рассказывал ранее в суде Вербицкий?

Вербицкий приехал из Подмосковья в Гольшаны в апреле 2020 года. В Гольшанах жил в доме отца, который умер пять лет назад. Дом достался в наследство ему и его сестре, однако они еще не делили собственность.

14 октября Вербицкий проснулся около 9 часов, открыл телеграм. В канале «Ошмяны» увидел сообщение про то, что разместили отфотошопленную фотографию флага, чтобы представители правоохранительных органов приехали на место, а там на самом деле ничего не было. Поэтому обвиняемый решил тоже «потроллить» силовиков. Он оставил в канале сообщение со словами «Завтра идем штурмовать местный КГБ», после дописал «Маленькими группами с «коктейлями Молотова». Ему ответили, что в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».

После Вербицкий перешел в канал «Островец для жизни», там сделал репост из телеграм-канала, который признан экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жен должны гореть».

Обвиняемый объяснил, что нужно понимать границу между действительностью и виртуальной жизнью. По его словам, дискуссия в телеграм-каналах была абсолютно шуточной и не имела связи с реальной жизнью. Вербицкий признался, что часто занимается «троллингом».

— В одном из телеграм-каналов, наверное это был канал «Лида для жизни», написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Еще писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200−300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили.

Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, а точного места для сбора маленькими группами нигде не указывал. Вербицкий не был знаком ни с кем лично из чатов «Ошмяны» и «Островец для жизни». Также он отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту, никаких действий для совершения преступления не принимал.

21 октября Вербицкий вышел за продуктами. После вернулся домой и увидел группу лиц. Среди этой группы людей был человек в милицейской форме, рядом стояла милицейская машина. Люди показали ему удостоверения.

— Подумал сначала, что это шутка, розыгрыш. Только потом понял, что это действительно сотрудники. Один показал постановление прокурора, где меня обвиняют по каким-то страшным статьям.

Вербицкий прочитал одну страницу постановления, вскипел и разорвал документ. Когда его собирались отвезти в отделение, достал телефон и разбил его о багажник милицейского автомобиля.

— Разбил телефон, потому что представился такой случай. Приехала следственная группа, которая пришла ловить злобного террориста, — объяснял свои действия Вербицкий.

Милиционеры отвезли Вербицкого в отделение, сделали новое постановление и вернулись в Гольшаны. Там Вербицкий отказывался открывать двери дома, пока не пришел председатель сельисполкома.

Дома у обвиняемого милиционеры нашли порох и 23 мелкокалиберных патрона. Вербицкий рассказал, что дом большой — много комнат, в которых он не жил, не трогал вещи, которые остались после смерти родителей, и не знает точно, что и где хранилось.

Порох, который нашли в шкафу, находился за банками, он туда не залезал. А патроны лежали в чемодане, который находился в диване в комнате матери, куда он очень редко заходил. Вербицкий предполагает, что порох и патроны остались от отца, который был охотником. Кстати, сам Вербицкий тоже был охотником, он сдал свое ружье в милицию на утилизацию еще в 2019 году.

Что было сегодня?

Государственный обвинитель заявил, что виновность Вербицкого полностью доказана, а действия Вербицкого были направлены в том числе на устрашение населения, дестабилизацию обстановки в Беларуси, — и запросил для него 9 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима.

Адвокат уверен, что в ходе следствия не нашли ни одного доказательства по статье 289 «Акт терроризма».

— Обвинение просто скопировали из статьи Уголовного кодекса. Разница лишь в том, что Вербицкому не приписывают затопление здания.

Криволапов заметил, что комментарии Вербицкого представлены как акт терроризма. А действия Вербицкого — это подстрекательство группы лиц к совершению этого акта, но кто эти лица, следствие до сих пор не выяснило.

И хоть комментарии Вербицкого реальны, но ни следствие, ни обвинение не представило доказательств реальности осуществления акта терроризма. Кстати, данные комментарии все еще можно найти в Telegram-каналах, они не удалены.

Защитник рассказал, что наказание должно быть соизмеримо нанесенному ущербу. Он привел пример уголовного дела, которое рассматривал суд Московского района Минска. В декабре мужчина получил четыре года ограничения свободы без направления в исправительную колонию за звонок на линию 102. Криволапов сказал, что в приговоре сказано, что тот мужчина позвонил в 102 и пообещал «замочить» министра внутренних дел:

— Страшно подумать, что его ждало бы на Ошмянщине. Хорошо, что он не позвонил в Ошмянский РОВД.

Насчет найденных боеприпасов адвокат рассказал, что Вербицкий ими не пользовался и не знал, что они там находятся. Боеприпасы остались от отца-охотника.