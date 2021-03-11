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Прокурор запросил для мультипликатора-«террориста» из Гольшан 9,5 года усиленного режима. Напоминаем, за что
11.03.2021 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони идет суд над 55-летним художником и мультипликатором Иваном Вербицким. Мужчина
В чем обвиняют Вербицкого
14 октября 2020 года Вербицкий оставил несколько комментариев в Telegram-каналах Ошмян и Островца. В них он якобы призывал жечь Ошмянскую прокуратуру, машины и имущество островецких милиционеров. Позже следствие расценило это как подстрекательство к акту терроризма. Через неделю у Вербицкого провели обыск, нашли у него дома патроны и порох. Перед обыском Вербицкий разорвал постановление. Все это легло в основу обвинения.
Ивана Вербицкого обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса:
Вербицкий признал вину только по одной статье 377 УК: сказал, что действительно разорвал постановление об обыске.
Что рассказывал ранее в суде Вербицкий?
Вербицкий приехал из Подмосковья в Гольшаны в апреле 2020 года. В Гольшанах жил в доме отца, который умер пять лет назад. Дом достался в наследство ему и его сестре, однако они еще не делили собственность.
14 октября Вербицкий проснулся около 9 часов, открыл телеграм. В канале «Ошмяны» увидел сообщение про то, что разместили отфотошопленную фотографию флага, чтобы представители правоохранительных органов приехали на место, а там на самом деле ничего не было. Поэтому обвиняемый решил тоже «потроллить» силовиков. Он оставил в канале сообщение со словами «Завтра идем штурмовать местный КГБ», после дописал «Маленькими группами с «коктейлями Молотова». Ему ответили, что в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».
После Вербицкий перешел в канал «Островец для жизни», там сделал репост из телеграм-канала, который признан экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жен должны гореть».
Обвиняемый объяснил, что нужно понимать границу между действительностью и виртуальной жизнью. По его словам, дискуссия в телеграм-каналах была абсолютно шуточной и не имела связи с реальной жизнью. Вербицкий признался, что часто занимается «троллингом».
— В одном из телеграм-каналов, наверное это был канал «Лида для жизни», написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Еще писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200−300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили.
Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, а точного места для сбора маленькими группами нигде не указывал. Вербицкий не был знаком ни с кем лично из чатов «Ошмяны» и «Островец для жизни». Также он отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту, никаких действий для совершения преступления не принимал.
21 октября Вербицкий вышел за продуктами. После вернулся домой и увидел группу лиц. Среди этой группы людей был человек в милицейской форме, рядом стояла милицейская машина. Люди показали ему удостоверения.
— Подумал сначала, что это шутка, розыгрыш. Только потом понял, что это действительно сотрудники. Один показал постановление прокурора, где меня обвиняют по каким-то страшным статьям.
Вербицкий прочитал одну страницу постановления, вскипел и разорвал документ. Когда его собирались отвезти в отделение, достал телефон и разбил его о багажник милицейского автомобиля.
— Разбил телефон, потому что представился такой случай. Приехала следственная группа, которая пришла ловить злобного террориста, — объяснял свои действия Вербицкий.
Милиционеры отвезли Вербицкого в отделение, сделали новое постановление и вернулись в Гольшаны. Там Вербицкий отказывался открывать двери дома, пока не пришел председатель сельисполкома.
Дома у обвиняемого милиционеры нашли порох и 23 мелкокалиберных патрона. Вербицкий рассказал, что дом большой — много комнат, в которых он не жил, не трогал вещи, которые остались после смерти родителей, и не знает точно, что и где хранилось.
Порох, который нашли в шкафу, находился за банками, он туда не залезал. А патроны лежали в чемодане, который находился в диване в комнате матери, куда он очень редко заходил. Вербицкий предполагает, что порох и патроны остались от отца, который был охотником. Кстати, сам Вербицкий тоже был охотником, он сдал свое ружье в милицию на утилизацию еще в 2019 году.
Что было сегодня?
Государственный обвинитель заявил, что виновность Вербицкого полностью доказана, а действия Вербицкого были направлены в том числе на устрашение населения, дестабилизацию обстановки в Беларуси, — и запросил для него 9 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима.
Адвокат уверен, что в ходе следствия не нашли ни одного доказательства по статье 289 «Акт терроризма».
— Обвинение просто скопировали из статьи Уголовного кодекса. Разница лишь в том, что Вербицкому не приписывают затопление здания.
Криволапов заметил, что комментарии Вербицкого представлены как акт терроризма. А действия Вербицкого — это подстрекательство группы лиц к совершению этого акта, но кто эти лица, следствие до сих пор не выяснило.
И хоть комментарии Вербицкого реальны, но ни следствие, ни обвинение не представило доказательств реальности осуществления акта терроризма. Кстати, данные комментарии все еще можно найти в Telegram-каналах, они не удалены.
Защитник рассказал, что наказание должно быть соизмеримо нанесенному ущербу. Он привел пример уголовного дела, которое рассматривал суд Московского района Минска. В декабре мужчина получил четыре года ограничения свободы без направления в исправительную колонию за звонок на линию 102. Криволапов сказал, что в приговоре сказано, что тот мужчина позвонил в 102 и пообещал «замочить» министра внутренних дел:
— Страшно подумать, что его ждало бы на Ошмянщине. Хорошо, что он не позвонил в Ошмянский РОВД.
Насчет найденных боеприпасов адвокат рассказал, что Вербицкий ими не пользовался и не знал, что они там находятся. Боеприпасы остались от отца-охотника.
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Прокурор запросил для мультипликатора-«террориста» из Гольшан 9,5 года усиленного режима. Напоминаем, за что
В Сморгони продолжается суд над 55-летним художником и мультипликатором Иваном Вербицким, который обвиняется по четырем уголовным статьям, в том числе - в...
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