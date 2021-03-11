ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Т. Янковский: Закон об абортах в Польше самый строгий в Европе

11.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Польше не прекращаются протесты против закона о запрете абортов. По мнению известного польского политолога Томаша Янковского, этот закон не соответствует никаким демократическим ценностям, за которые так ратует наша западная соседка. 

Томаш Янковский, политолог (Польша): "Я думаю, что это может быть очень-очень долго, потому что сейчас закон по абортах в Польше самый строгий в Европе. Нам нужно знать, что ни в каких странах ни на Востоке, ни на Западе  такого закона нет. И для женщин  это как Польша была сто или двести лет назад.

Официальных дел, официальных речей от Евросоюза нет. Но, конечно, Польша - это авангард Запада против Востока, к сожалению для меня. 

Если так будет дальше, польские женщины не будут уже верить в Евросоюз и в эту идею.

Это официальная информация, что уже на польских сайтах в интернете можно увидеть экскурсии, чтобы сделать аборт в других странах. Много других стран: и Чехия, и Словакия, и Германия, и Украина, и Беларусь. Там законы другие, там это  не будет проблемой. Но нужно знать, что не у всех деньги, чтобы поехать в другие страны. Потому женщины очень часто говорят, что это есть закон против бедных женщин".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше не прекращаются протесты против закона о запрете абортов. По мнению известного польского политолога Томаша Янковского, этот закон не соответствует...
 
Новости дня
Новости общества
 
Встреча с активом Белыничского района и прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by