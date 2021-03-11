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Т. Янковский: Закон об абортах в Польше самый строгий в Европе
11.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Польше не прекращаются протесты против закона о запрете абортов. По мнению известного польского политолога Томаша Янковского, этот закон не соответствует никаким демократическим ценностям, за которые так ратует наша западная соседка.
Томаш Янковский, политолог (Польша): "Я думаю, что это может быть очень-очень долго, потому что сейчас закон по абортах в Польше самый строгий в Европе. Нам нужно знать, что ни в каких странах ни на Востоке, ни на Западе такого закона нет. И для женщин это как Польша была сто или двести лет назад.
Официальных дел, официальных речей от Евросоюза нет. Но, конечно, Польша - это авангард Запада против Востока, к сожалению для меня.
Если так будет дальше, польские женщины не будут уже верить в Евросоюз и в эту идею.
Это официальная информация, что уже на польских сайтах в интернете можно увидеть экскурсии, чтобы сделать аборт в других странах. Много других стран: и Чехия, и Словакия, и Германия, и Украина, и Беларусь. Там законы другие, там это не будет проблемой. Но нужно знать, что не у всех деньги, чтобы поехать в другие страны. Потому женщины очень часто говорят, что это есть закон против бедных женщин".
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В Польше не прекращаются протесты против закона о запрете абортов. По мнению известного польского политолога Томаша Янковского, этот закон не соответствует...
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