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Прием граждан

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Встреча с активом Белыничского района и прием граждан В трудовых коллективах продолжается обсуждение итогов 6 Всебелорусского народного собрания и проекта Программы социально-экономического развития на ближайшие...

В трудовых коллективах продолжается обсуждение итогов 6 Всебелорусского народного собрания и проекта Программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет, где главным приоритетом станет равномерное развитие регионов и создание комфортных условий для жизни как в больших городах, так и на селе. В планах реконструкция 24 мостов, открытие 12 медцентров, строительство почти 800 станций обезжелезивания для повышения качества воды. О роли жителей Беларуси в изменении жизни к лучшему говорили сегодня на встрече с активом Белыничского района.Сегодня же в Белыничах заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич провел прием граждан. Среди вопросов ремонт дорог, трудоустройство, улучшение жилищных условий. Их решение взято на контроль. По некоторым даны разъяснения на месте.