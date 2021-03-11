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Встреча с активом Белыничского района и прием граждан

11.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В трудовых коллективах  продолжается обсуждение итогов 6 Всебелорусского народного собрания и проекта Программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет, где главным приоритетом станет равномерное развитие регионов и создание комфортных условий для жизни как в больших городах, так и на селе. В планах  реконструкция 24 мостов, открытие 12 медцентров, строительство почти 800 станций обезжелезивания для повышения качества воды. О роли жителей Беларуси в изменении жизни к лучшему говорили сегодня на встрече с активом Белыничского района.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Государством запланированы серьезные инвестиции в развитие региональной инфраструктуры, что, безусловно, скажется на повышении качества жизни на периферии. И ремонт дорог, и ремонт мостов, и создание межрайонных многопрофильных медицинских центров, создание новых производств, которые позволят жителям регионов иметь достойную работу и не менее достойную заработную плату".

Светлана Потапчик, председатель Белыничского районного объединения профсоюзов: "В маленьких городах жить ничуть не хуже, чем в больших. В прошлом году у нас сдан 40-квартирный жилой дом, где 28 семей получили квартиры. В этом году сдается еще один 40-квартирный дом. Буквально на днях распределяется арендное жилье. Открываются ИП. За прошлый год 45, 5 частных предприятий открылось. Но все равно развиваться нужно, что-то новое искать".

Прием граждан

Сегодня же в Белыничах заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич провел прием граждан. Среди вопросов  ремонт дорог, трудоустройство, улучшение жилищных условий. Их решение взято на контроль. По некоторым даны разъяснения на месте.

 
 
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В трудовых коллективах  продолжается обсуждение итогов 6 Всебелорусского народного собрания и проекта Программы социально-экономического развития на ближайшие...
 
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