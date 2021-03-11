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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конституционная комиссия будет сформирована в ближайшее время Конституционная комиссия по вопросам обновления главного документа страны в ближайшее время будет сформирована. Об этом сегодня заявил председатель...

Конституционная комиссия по вопросам обновления главного документа страны в ближайшее время будет сформирована. Об этом сегодня заявил председатель Конституционного суда. Группа будет создана из числа представителей разных слоев общества. А работа будет идти публично, и граждане Беларуси смогут вносить свои предложения. Петр Миклашевич отметил, что с учетом итогов прошедшего Всебелорусского народного собрания можно выделить несколько направлений возможных обновлений.И как подчеркнул глава Конституционного суда, сейчас важнейшая задача общества на ближайшее время - формирование правосознания и правовой культуры, уважения к основному закону страны, ценностям, которые заложены в Конституции.