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Конституционная комиссия будет сформирована в ближайшее время
11.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонституционная комиссия по вопросам обновления главного документа страны в ближайшее время будет сформирована. Об этом сегодня заявил председатель Конституционного суда. Группа будет создана из числа представителей разных слоев общества. А работа будет идти публично, и граждане Беларуси смогут вносить свои предложения. Петр Миклашевич отметил, что с учетом итогов прошедшего Всебелорусского народного собрания можно выделить несколько направлений возможных обновлений.
Петр Миклашевич, Председатель Конституционного суда Беларуси: "Первое - определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Второе - уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия. Третье - развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. И четвертое - определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан".
И как подчеркнул глава Конституционного суда, сейчас важнейшая задача общества на ближайшее время - формирование правосознания и правовой культуры, уважения к основному закону страны, ценностям, которые заложены в Конституции.
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Конституционная комиссия по вопросам обновления главного документа страны в ближайшее время будет сформирована. Об этом сегодня заявил председатель...
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