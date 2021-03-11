Ямы на минских дорогах залатают к 1 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Власти Минска приведут дороги города в порядок к 1 мая, заявил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский. Об этом сообщает БелТА .

Из-за сложных погодных условий нынешней зимой дороги в Минске буквально усыпаны ямами различной величины.

Как рассказал Глинский, работа по устранению ям на улично-дорожной сети столицы с февраля организована в круглосуточном режиме: работают все структурные подразделения, наш асфальтобетонный завод, все девять ремавтодоров, "Горавтомост" и др.

"С начала года выполнено работ по устранению ямочности на площади свыше 41,5 тыс. кв.м", - отметил Глинский.

Сейчас ямы на дорогах устраняют литыми асфальтобетонными смесями, которые позволяют делать ремонт при низких температурах. Как только среднесуточная температура воздуха превысит 5 градусов, "начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями - по технологии".

"Для этого все подготовлено. Выделены средства, за которыми идет серьезный контроль", - подчеркнул Глинский и добавил, что, если технадзор выявляет брак, то организация устраняет его за свой счет.

Кроме того, в этом году "Горремавтодром" планирует выполнить "огромный объем работ по замене асфальтобетонного покрытия на улично-дорожной сети". В каждом районе Минска, по словам Глинского, дорожные работы будут выполняться на 5-10 улицах, список которых будет опубликован ближе к концу марта. В планах также ремонт путепроводов.