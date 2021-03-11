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Отчисленная после «суток» студентка ВГМУ судится с вузом - за восстановление на учебе
11.03.2021 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18-летняя Полина Нитченко —
Напомним, жительница Жодино Полина Нитченко поступила в витебский «мед» в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, поступивших на бюджет на лечебный факультет.
До отчисления у девушки был средний балл успеваемости 8,88. Ее однокурсники отзываются о ней как «одной из лучших студенток».
Полину четыре раза судили по статье 23.34 КоАП. Первый раз — за участие в уличном шествии 20 сентября прошлого года. Второй — за
15 января Полину снова задержали и
22 января Полина должна была выйти на свободу, но в ИВС прошел новый суд — и ей дали еще 10 суток ареста за участие в цепи солидарности в поддержку студентов-политзаключенных.
20 января Полина должна была сдать экзамен по гистологии — последний в зимней сессии, но так как находилась в ИВС, не смогла на него прийти.
1 февраля, после 17 суток ареста, девушка вышла из ИВС — и в этот же день узнала, что уже — не студентка. Официальной причиной стал несданный экзамен, сама же Полина
Полина получила в университете три выговора. Ее поведение рассматривали на совете профилактики правонарушений. Два раза это было в ноябре, последний раз — 20 января, девушка тогда не присутствовала на комиссии, так как находилась в ИВС, и узнала о новом дисциплинарном взыскании, уже выйдя из изолятора.
Нитченко подала иск в суд, требуя от ВГМУ восстановить ее на учебе и отменить дисциплинарные взыскания. В исковом заявлении она отметила, что считает приказ о своем отчислении «незаконным и необоснованным».
Дело рассматривает судья Марина Морозова.
Полина Нитченко на заседании не присутствовала — она находится за границей. Интересы девушки в суде представляет ее мать — Наталья Котова, ЛОР-врач Минской областной детской клинической больницы.
— Полина сейчас в Киеве. Она была вынуждена уехать из Беларуси, так как опасалась преследования за свою гражданскую позицию, — сообщила TUT.BY мама девушки.
Наталья Котова заявила, что ее дочь накануне экзамена, 19 января, написала заявление декану своего факультета.
— Дочь просила перенести испытание с 20 января на любую другую дату после того, как она освободится из ИВС. Или же, если это возможно, провести экзамен по видеосвязи из изолятора. Заявление Полина передала в вуз через адвоката. Однако ей не дали возможности сдать экзамен после освобождения. Кроме того, Полина узнала о третьем по счету выговоре, который получила на комиссии в вузе 20 января, только 3 февраля — то есть не в трехдневный срок.
Представителем ответчика на суде является начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов.
Он заявил, что администрация ВГМУ не нарушила законодательство:
— Наши действия полностью соответствуют требованиям Гражданского кодекса, Министерства образования и Генеральной прокуратуры. Было ясно, что Нитченко не раз нарушила закон Республики Беларусь.
Пузанов признал, что срок уведомления студентки о третьем выговоре был нарушен:
— Но по вине Полины. Она находилась в заключении. Нас бы туда к ней не пустили.
Начальник юридического отдела утверждает, что администрация вуза сообщила Нитченко об ее отчислении.
— А каким путем администрация ее в этом уведомила? — поинтересовалась мать девушки.
— Не знаю, но каким-то уведомила.
Адвокат Наталья Станкевич возразила, что Полина не могла физически присутствовать на экзамене. На что Пузанов заявил:
— Нахождение в ИВС — неуважительная причина для неявки на экзамен.
Адвокат Полины ходатайствовала пригласить на процесс в качестве свидетеля декана лечебного факультета ВГМУ Марину Фомину — начальник юридического отдела не смог пояснить суду обстоятельства, которые касаются учебного процесса.
Судья Марина Морозова предложила сторонам прийти к мирному соглашению. Денис Пузанов отметил, что передаст это руководству ВГМУ, а мать Полины — что сообщит дочери о таком варианте развития событий:
— Решение, конечно же, за ней.
Следующее заседание пройдет 18 марта.
TUT.BY следит за судебным процессом.
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18-летняя Полина Нитченко - отчисленная после 17 суток ареста по статье 23.34 КоАП второкурсница Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) - судится...
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