Отчисленная после «суток» студентка ВГМУ судится с вузом - за восстановление на учебе

Источник материала: Tut.by

18-летняя Полина Нитченко — отчисленная после 17 суток ареста по статье 23.34 КоАП второкурсница Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) — судится с вузом за восстановление на учебе. Первое заседание по иску бывшей студентки прошло 11 марта в суде Октябрьского района Витебска.



Фото: Сергей Серебро

Напомним, жительница Жодино Полина Нитченко поступила в витебский «мед» в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, поступивших на бюджет на лечебный факультет.

До отчисления у девушки был средний балл успеваемости 8,88. Ее однокурсники отзываются о ней как «одной из лучших студенток».

Полину четыре раза судили по статье 23.34 КоАП. Первый раз — за участие в уличном шествии 20 сентября прошлого года. Второй — за студенческую акцию солидарности 26 октября , в которой ребята спели на улице возле университета цоевскую «Перемен». Студентка в целом тогда получила штрафы в 44 базовые величины (в 2020 году это было 1188 рублей).

15 января Полину снова задержали и осудили к 7 суткам ареста за участие в видеообращении студентов Витебска против насилия после выборов. Этот ролик они записали еще в октябре прошлого года.

22 января Полина должна была выйти на свободу, но в ИВС прошел новый суд — и ей дали еще 10 суток ареста за участие в цепи солидарности в поддержку студентов-политзаключенных.

20 января Полина должна была сдать экзамен по гистологии — последний в зимней сессии, но так как находилась в ИВС, не смогла на него прийти.

1 февраля, после 17 суток ареста, девушка вышла из ИВС — и в этот же день узнала, что уже — не студентка. Официальной причиной стал несданный экзамен, сама же Полина считает , что ее отчислили «за протестные взгляды».

Полина получила в университете три выговора. Ее поведение рассматривали на совете профилактики правонарушений. Два раза это было в ноябре, последний раз — 20 января, девушка тогда не присутствовала на комиссии, так как находилась в ИВС, и узнала о новом дисциплинарном взыскании, уже выйдя из изолятора.

Нитченко подала иск в суд, требуя от ВГМУ восстановить ее на учебе и отменить дисциплинарные взыскания. В исковом заявлении она отметила, что считает приказ о своем отчислении «незаконным и необоснованным».

Дело рассматривает судья Марина Морозова.

Полина Нитченко на заседании не присутствовала — она находится за границей. Интересы девушки в суде представляет ее мать — Наталья Котова, ЛОР-врач Минской областной детской клинической больницы.

— Полина сейчас в Киеве. Она была вынуждена уехать из Беларуси, так как опасалась преследования за свою гражданскую позицию, — сообщила TUT.BY мама девушки.

Наталья Котова заявила, что ее дочь накануне экзамена, 19 января, написала заявление декану своего факультета.

— Дочь просила перенести испытание с 20 января на любую другую дату после того, как она освободится из ИВС. Или же, если это возможно, провести экзамен по видеосвязи из изолятора. Заявление Полина передала в вуз через адвоката. Однако ей не дали возможности сдать экзамен после освобождения. Кроме того, Полина узнала о третьем по счету выговоре, который получила на комиссии в вузе 20 января, только 3 февраля — то есть не в трехдневный срок.



Фото: инстаграм Полины Нитченко

Представителем ответчика на суде является начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов.

Он заявил, что администрация ВГМУ не нарушила законодательство:

— Наши действия полностью соответствуют требованиям Гражданского кодекса, Министерства образования и Генеральной прокуратуры. Было ясно, что Нитченко не раз нарушила закон Республики Беларусь.

Пузанов признал, что срок уведомления студентки о третьем выговоре был нарушен:

— Но по вине Полины. Она находилась в заключении. Нас бы туда к ней не пустили.

Начальник юридического отдела утверждает, что администрация вуза сообщила Нитченко об ее отчислении.

— А каким путем администрация ее в этом уведомила? — поинтересовалась мать девушки.

— Не знаю, но каким-то уведомила.

Адвокат Наталья Станкевич возразила, что Полина не могла физически присутствовать на экзамене. На что Пузанов заявил:

— Нахождение в ИВС — неуважительная причина для неявки на экзамен.

Адвокат Полины ходатайствовала пригласить на процесс в качестве свидетеля декана лечебного факультета ВГМУ Марину Фомину — начальник юридического отдела не смог пояснить суду обстоятельства, которые касаются учебного процесса.

Судья Марина Морозова предложила сторонам прийти к мирному соглашению. Денис Пузанов отметил, что передаст это руководству ВГМУ, а мать Полины — что сообщит дочери о таком варианте развития событий:

— Решение, конечно же, за ней.

Следующее заседание пройдет 18 марта.

TUT.BY следит за судебным процессом.