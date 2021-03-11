Отбыли карантин, подались в беженцы. Семья белорусов уехала в Польшу: как они там спустя полтора месяца

Источник материала: Tut.by

Полтора месяца назад Александр Рязанцев вместе с семьей уехал в Польшу. Это решение он принял после того, как трижды за пять месяцев побывал на «сутках». 25 января вместе с супругой и детьми они упаковали свою жизнь в несколько чемоданов и улетели в Варшаву, а затем — в Бялу-Подляску, где все начинают с нуля. За это время они отбыли карантин, устроили детей в школу и детский сад и, что существенно, приняли решение податься на статус беженцев. Почему так кардинально пришлось изменить планы? Об этом, а также об отношении местных, языковом «прожиточном минимуме», расходах, надеждах и первых самостоятельных шагах на новом месте Александр подробно рассказал TUT.BY.



Александр с супругой Вероникой и детьми. Перед отлетом в Варшаву. 25 января 2021 года, Минск. Фото: личный архив Александра Рязанцева

В первой главе Александр Рязанцев познакомил со своей семьей. Ему самому 54 года, его жене Веронике — 47. На двоих у них — пятеро детей, двое из которых они воспитывают вместе: дочку Ирину — ей 5 лет и сына Кирилла — ему 7. В Беларуси у них остались старшие дети от первых браков, пожилые родители, совместная квартира и недостроенный дом. Все это пришлось оставить в прошлой жизни и начинать новую в Польше.

— С учетом того, что возраст у меня немаленький, а дети, наоборот, малые, я понимал: нужно попытаться дать им возможность развиваться в нормальных условиях. Я постоянно жил в страхе, что ко мне придут, заведут «уголовку» и посадят на несколько лет, — рассказывал Александр Рязанцев. С июля по ноябрь 2020-го он трижды побывал на «сутках».

Сейчас настроение у Александра другое. Еще месяц назад, говорит он, было много неизвестности, которая вселяла страх и тревогу за будущее. Сейчас семья постепенно становится на ноги и впервые за долгое время чувствует себя в безопасности. Это, как выяснилось на практике, придает много сил и открывает множество возможностей.

Карантин: как его пережили

Карантин длился 10 дней. Сразу по приезде в Польшу мы установили приложение Kwarantanna Domowa. В нем каждый день — по несколько раз — приходили запросы сделать селфи.

Поскольку я часто давал телефон дочке, чтобы она поиграла, случалось, что я пропускал такие запросы. Но никто по этому поводу к нам не приходил. Так как мы живем частном секторе, можно было выходить во двор, подышать свежим воздухом и поиграть с детьми в снежки. Дважды за все время к нам заходили полицейские, но мне показалось, что как будто случайно. А вообще, угроза штрафа в 30 тысяч злотых за нарушение карантина сдерживает лучше любого сторожа.



Первая суббота на карантине

Там же, в приложении, есть функция заказа продуктов — готовых или для приготовления. Мы выбрали последний вариант. Нам перезвонили, но мы ничего не поняли из того, что говорил человек по телефону. Попросили помочь знакомого, который хорошо знает польский язык. В итоге с нами связалась пани, мы объяснили ей, что хотим заказать продукты, чтобы покормить детей. Через несколько дней нам привезли много всего: примерно 7 килограммов свежих овощей и фруктов, свинину, курицу, десять банок тушенки, консервы, макароны, рис, молоко и что-то еще. Получилось два ящика продуктов. Когда спросили, сколько мы должны заплатить за это, нам ответили: «Ничего». На следующий день мы дозаказали сыр, йогурты, хлеб. И опять все привезли бесплатно.





В первые дни волонтеры принесли настольную игру, карандаши и краски, поэтому детей было чем занять. Иногда включали им телевизор, но они отказывались смотреть мультфильмы на польском языке. В интернете дети сидели не больше трех часов в день. У сына стоит приложение «Родительский контроль», ему доступно два часа в сутки для пользования телефоном. Дополнительное время можно заработать за занятия польским языком, выполнение домашнего задания, мытье посуды, помощь с уборкой в квартире.

В принципе, десять дней карантина мы пережили достаточно спокойно, у нас не было конфликтов или страха, что что-то пойдет не так. В самом начале было не по себе от мысли, что останемся без интернета или продуктов. Но когда поняли, что эти вопросы решаемы, тревога ушла, и мы успокоились.

Карантин закончился в четверг, 4 февраля, и уже в пятницу мы начали делать первые самостоятельные шаги.

Первые шаги в Польше

В пятницу, 5 февраля, у нас был первый выход с семьей в город.

Заранее спланировали, что сначала нужно закрыть вопрос с обучением детей. Их социализация и адаптация стоят на первом месте.

Накануне мы написали учительнице, которая ведет у сына частные занятия по польскому языку. Объяснили ей, что сын ходит в первый класс, ищем для него школу. Она предложила свою помощь, прислала нам адрес школы, объяснила, как пройти, сбросила карту и сказала, что предупредила всех о нашем визите.

Нас встретили очень доброжелательно. В тот же день Кирилла оформили в первый класс. В первый раз мы с женой подписывали столько документов на польском языке. Их оказалось много — больше десяти: о том, что разрешаем ребенку посещать занятия по религии, что ему можно давать молоко и фрукты, ходить в «светлицу» (так в Польше называют продленку) и что-то еще. Домой дали для заполнения две анкеты, в одной нужно было указать информацию о родителях, во второй — перечислить тех, кто будет забирать ребенка.



Оформление сына в школу

В конце нам подробно объяснили, как устроен образовательный процесс, пообещали, что у Кирилла будут дополнительные бесплатные уроки по польскому языку.

Остановлюсь на вопросе школы чуть подробнее. Родителей в здание не пускают — провести ребенка можно только до двери школы. Учебники выдают бесплатно, купить нужно тетради, ручки, карандаши, клей, наборы картона, цветной бумаги, ножницы и папку, в которой это все будет храниться.

Одеваются дети, по сути, в спортивную одежду. На мальчиках — спортивные штаны, джемпер или футболка. Физкультуры нет — вместо нее игры. При этом идут играть в чем есть, не переодеваясь, что, на мой взгляд, плохо, на взгляд ребенка — «просто прекрасно!». Девочки чаще в юбках и платьицах. В джинсах и брюках никого не видел.

В качестве первого домашнего задания сыну задали посчитать на польском, разукрасить слона, найти стихотворение про него и написать что-то в прописях. В первом классе они много рисуют, только начинают учиться писать (даже непонятно, что делали предыдущие полгода) и считают до 20.



Расписание первоклассника в Польше

Отношение к нам было очень доброжелательное и искреннее, что поразило и меня, и жену. Дочку мы хотели отдать в подготовительный класс — «зерувку», но ей всего пять лет, и это слишком рано. Посоветовали поискать детский сад. Тут же школьная медсестра, которая услышала наш разговор, куда-то вышла, позвонила и посоветовала садик. То есть человек видел нас впервые в жизни и сразу же попытался помочь.

Я рассказал об этом наблюдении учительнице Кирилла. «Наша задача — помочь вам побыстрее акклиматизироваться, чтобы вам было комфортно в нашей стране», — ответила она. Меня это приятно удивило.

В саду, который для нас нашла медсестра, сперва сказали, что место освободится только с 1 марта, и нужно подождать. Но буквально через три дня нам перезвонили и сказали, что дочку могут взять буквально с завтрашнего дня. Место в саду — платное, отдельно оплачивается питание.



Вход в детский сад. Александр говорит, что этот сад считается «бедным».

Сын пошел в школу 8 февраля — второй раз в первый класс. Мы с женой очень волновались и боялись, наверное, больше, чем он сам: язык он не знает, как будет учиться и контактировать с одноклассниками — большой вопрос.

После первого дня в школе ждали сына с замиранием. Думали, что ему будет сложно. А он шел домой и пел песни — так ему понравилось. Уже на третий день принес первую пятерку (у них шестибалльная система). Сказал, что отвечает учительнице на русском, она его понимает. Дети пока нет. С каждым днем он все больше начинает автоматически вставлять в свою речь польские слова.





Сразу же после окончания карантина мы «замельдовались» в «ужонде места», то есть получили прописку. С оформлением документов помогла хозяйка нашей квартиры. Без PESEL (аналога нашего идентификационного номера) невозможно оформить детей ни в сад, ни в школу. Вся процедура заняла около часа.

Язык

Я бы сказал так: прожиточный минимум у меня уже есть.

С одной стороны, язык не выучил, но страх, что не смогу общаться в магазине или на улице, исчез. То есть в обычных бытовых ситуациях ориентируюсь. Хотя сказать, что у меня что-то кардинально поменялось, не могу. Вот супруга — специалист по общению. Она взяла на себя функции коммуникации, общается с воспитательницей в детском саду, учительницей. Смотрим вместе фильм — она очень много неизвестных мне фраз переводит и запоминает. В этом плане мне везет. Да и вообще с супругой мне очень повезло.

Например, недавно ребенку дали направление на лечение зубов в Варшаве. Вручил это направление жене, сказал: «Звони, разбирайся». Она и разобралась.

Недавно закончил читать на польском «Гарри Поттера и философский камень», сейчас перешел ко второй книге. Все понятно вроде. Взялся за знакомые книги, чтобы научиться быстро читать. А потом буду подтягивать общение. К сожалению, друзей из числа местных жителей, которые говорят на польском, у нас пока не появилось.

Почему планы изменились и подались на беженство?

10 февраля мы узнали, что в нашу минскую квартиру звонили силовики в штатском. На следующий день из разных источников поступила информация, что меня искали по моему юридическому адресу, просили «срочно вызвать на работу», чтобы забрать почту. С учетом того, что это были не сотрудники РУВД, а «другие люди», думаю, что это не административное дело.

В этой ситуации больше всего напрягает то, что после последней отсидки я не привлекался и не был задержан. Но ко мне опять появились какие-то претензии. Меня разыскивают, а я даже не знаю из-за чего. Догадки? Есть версия: все из-за того, что я был координатором наблюдателей на президентских выборах.





До этого думал, что мы будем ездить в Беларусь, возить детей к бабушкам и дедушкам. Но если вернусь, и меня «найдут», ничего хорошего в этом случае меня не ожидает. Ездить в Минск, чтобы продлевать визу, тоже не вариант. Не факт, что меня не посадят на длительное время. Чтобы не рисковать и иметь возможность остаться на свободе, мы решили податься на статус беженцев.

Конечно, нас сильно штормило по поводу этого решения. Дни, когда мы подавали документы, были тяжелыми в моральном плане. Непросто понимать, что ты больше не гражданин Республики Беларусь, что пока не сменится режим, ты не сможешь оказаться дома. Умом вроде осознаешь, что сейчас дороги назад нет. Но это давит на психику. Со временем все проходит, но первое время было непросто.

Как становятся беженцами

В первый раз мы пришли без детей — и нас завернули: приходить нужно всем, кто просит о международной защите. Весь процесс занимает от пяти часов.

Итак, мы пришли к «стражам границы» в Бялой-Подляске — по-нашему, к пограничникам. На входе встретил гражданский пенсионер. Объяснили ему, что нам нужен пограничник. Он попросил наши паспорта, посмотрел их и куда-то позвонил. Вернул документы со словами «ожидайте, к вам выйдут».





В самом начале пограничник предупредил, что паспорта у нас заберут на хранение и вместо них выдадут временные удостоверения. Далее нас провели в небольшую комнату. У меня и жены сняли отпечатки пальцев, подробно расспросили, почему мы подаемся, что нам угрожает на Родине, есть ли у нас судимости, какое состояние здоровья, не беременна ли супруга, был ли я раньше в Польше и о другом. Опрос длился около 10−15 минут. Потом долго ждали, когда оформят бумаги и сделают удостоверения. Также нас свозили в местную больницу, всем измерили температуру и пульс. Примерно через час привезли обратно. Для чего эта процедура, для меня осталось загадкой. На следующий день нужно было прийти в медпункт, сдать анализы и пройти флюорографию.

Сотрудники относились очень доброжелательно и все время подчеркивали, что они просто технический персонал и решений не принимают.

Некоторых заявителей на статус беженцев возят на границу — в то место, в котором они ее пересекали. Мы летели через Варшаву, поэтому нас оформляли в самой Бялой-Подляске.



В таком помещении находилась семья, когда пришла подавать заявление на получение статуса беженцев.

К концу дня нам, родителям, выдали бумажные временные удостоверения. В них вписаны дети. Фото распечатано на обычной бумаге на черно-белом принтере и вклеено в документ.

По правилам, все, кто подается на статус беженцев, должны жить в лагере. Мы отказались и написали заявление на «приват» — то есть на проживание в своей квартире. При этом каждые два дня, пока тебе не разрешат жить самостоятельно, нужно приходить к пограничникам и отмечаться. Финансово, конечно, выгоднее жить в лагере. Без работы и финансовой подушки безопасности снять жилье и прокормить себя на «деньги беженца» — а это 750 злотых на человека (около 500 рублей — Прим. TUT.BY) — невозможно. Те, кто живет в лагере, не могут покидать его более чем на двое суток.



Так выглядит лагерь для беженцев.

Подались мы 13 февраля, примерно через 10 дней пришло приглашение на интервью, которое назначили на 2 марта. Там у меня подробно расспрашивали, почему я прошу статус международной защиты, какие у меня на то основания и чем может быть опасно возвращение в страну гражданства.

Заявление на получение статуса беженца рассматривают около полугода. Совсем недавно появилась информация, что те, кто приехал в Польшу по гуманитарным визам и подался на международную защиту, смогут официально работать в стране. Это хорошая новость.

Те, кто находится в лагере (а там, пока мы подавались, встретили много уже знакомых людей), получают порядка 10 злотых в день на человека, при этом их кормят, одевают, за жилье платить не нужно.



В таких условиях беженцы живут в лагере.

Наша семья из четверых человека будет получать пособие примерно в 1500 злотых — что-то около 400 долларов. После одобрения статуса беженца ты получаешь двухлетний вид на жительство, который потом можно продлить. Работать можно уже прямо сейчас. Сейчас, с одной стороны, мы защищены польским законодательством от возможного преследования, с другой стороны, нам стали доплачивать какие-то деньги. Единственный момент заключается в том, что сейчас никто из нас не может приехать в Беларусь. Но там нас и не сильно ждут.

Что с работой?

Я как работал со своими клиентами, так и продолжаю работать удаленно. Для меня ничего особо не поменялось. Белорусский номер телефона я потерял, будет тяжелее искать новых клиентов, но этот вопрос решаем. Есть русскоязычные сайты фрилансеров и возможность подключить другой телефонный номер через IP-телефонию российского номер или другой страны.

Супруга Вероника, как и планировала, оказывает бесплатную психологическую помощь. Консультации ведет на русском языке удаленно. Кроме того, в феврале у нее была сессия в белорусском РИВШе, которую она успешно сдала.

От идеи работать в магазине мы пока отказались, потому что изменились планы.

Траты и платежи

В конце февраля у нас был первый самостоятельный опыт оплаты жилья и коммунальных платежей.

Пришла пани, как договаривались, заплатили 1200 злотых за месяц проживания (около 810 белорусских рублей). Плюс отдали ей деньги за электричество — порядка 65 злотых (44 рубля) и еще 30 за вывоз мусора (20 рублей). По воде и «за газу» у нее не было данных, поэтому пока за отопление и водоснабжение мы не платили.





Мусор, кстати, мы сортируем, и это обязательно. Пищевые отходы — в один пакет, металл, пластик, стекло, зола (если дом отапливается дровами) — в другие. Мне неизвестно, существуют ли штрафы за неправильную сортировку, но не разделять — это как гадить у соседа под дверью. Я приехал в чужую страну и с уважением отношусь к ее законам.

По ценам на продукты сложилось впечатление, что они примерно на одном уровне с белорусскими. В принципе, ни в чем себе не отказываем, но стараемся в основном покупать на скидках. Причем на питание тратим больше, чем в Беларуси.

Впечатления о городе и среде, в которой живут

В воскресенье мы ходим в местный центр помощи белорусам. Там проходят занятия для детей. Им очень нравится.

Центр уже организовывал нам экскурсию на самую высокую точку Бялой-Подляски. Детей всегда угощают сладостями, занимаются с ними английским и рисованием. Там же проходят акции солидарности с белорусами, подписывают открытки политзаключенным.

В городе все очень аккуратно. Часто можно услышать, что Минск аккуратный, чистый город. Но обычный городок Польши выглядит точно так же. Я бы сказал, что Бяла-Подляска более ухоженная. Как мне показалось, здесь вылизано практически все. И все сделано по уму. Такое чувство, что у города есть хозяин, который о нем заботится. Водители очень вежливые: никто не будет пытаться проехать перед пешеходом, если видит, что он подходит к дороге.



Остановка общественного транспорта в Бялой-Подляске

По моему мнению, здесь есть уважение к человеку. Я не боюсь оставлять дверь в дом открытой. Понимаю, что чужой просто не войдет сюда, у местных жителей есть уважение к личности, закону, собственности. Когда приходил полицейский, я впервые за последние месяцы не испытывал страха. Потому что здесь закон стоит во главе угла.

Уже освоили с супругой местный сайт наподобие нашего Куфара. На нем можно найти много вещей, которые люди готовы отдать даром, нужно только приехать и забрать. Еще в Польше есть аналог Алиэкспресса, на котором продается «хороший Китай» по приемлемым ценам. Недавно, например, 11 энергосберегающих лампочек купил за 10 долларов.

Отношение поляков

На личном опыте у меня сложилось впечатление, что поляки — очень доброжелательные люди. Наверное, есть и другие, но нам до сих пор встречались только хорошие.



В помещении центра поддержки белорусов By_Hope проходят самые разные занятия. На фото его руководитель Павел.

Например, в одну из суббот жена ходила в местный костел, общалась с ксендзом. Он предложил организовать курсы польского языка для желающих, приводить детей. Если захотят — могут заниматься, если нет — просто поиграют. Еще рассказал, что они общиной делают выезды в разные места и предложил присоединиться. После событий в Беларуси я очень доброжелательно стал относиться к католическим священникам и хочу, чтоб мои дети были крещены в католичестве, хотя супруга и я — православные. На наш взгляд, вера в Бога — это любовь к ближнему и помощь. Возлюби ближнего как самого себя. Ближнего, а не власть имущего.

Поддержка

Один из беженцев сообщил в местный чат, что ксендз костела, в который он ходит, готов организовать курсы по изучению польского языка. Супруга — наш коммуникатор — позвонила священнику и согласовала наш приход в костел на 6 марта. Пообщались с ним — очень хороший человек, бывал в Беларуси. После встречи с ним, кроме того, что мы договорились на курсы польского языка, у нас появились новые учебники для взрослых и детей, настольный футбол для сына, практически новый дамский велосипед от прихожанки Светланы, которая раньше жила в Беларуси, и предложение по работе жене.



Подарок от прихожанки Светланы

Ксендз вообще ставил вопрос так: «Чего вам не хватает?» В очередной раз поразился степенью заботы католического священника проблемами простых людей, приходящих в храм, и его соучастием. Кроме этого, он помог найти работу еще двум беженцам из Беларуси.

Надежды и страхи

Страха уже нет: у нас появилась достаточно хорошая подушка безопасности. С учетом того, что я продолжаю работать, через месяц мы выйдем в плюс. После того как одобрят статус беженца, помощь государства увеличится. Плюс начнет работать программа «500+». Это значит, что на каждого ребенка будут платить 500 злотых. То есть в следующем году сможем получить на семью около тысячи долларов. При этом мы изучаем язык, хотим освоиться в Польше, жить здесь и работать.

Сейчас я воспринимаю все как увлекательное путешествие. Вижу себя как будто со стороны. Для нас с женой это период возможностей, которые перед нами открываются. В Беларуси мы жили и варились в определенном окружении, все было понятно, циклично и предсказуемо. Еще и страшно, потому что меня могли задержать.



Детская площадка по пути из сада к дому.

Сейчас этот страх ушел — и вместо него появились планы. Постоянно происходит что-то новое, и оно пока что исключительно положительное. Жить интересно, появляется запал. Просыпаешься с мыслью, что же сегодня произойдет!

А вот после прочтений белорусских чатов сердце наполняется болью. Становится печально от того, что рассказывают знакомые. Сейчас все больше звучит растерянность: нужно что-то предпринимать, а непонятно что, но и дальше так жить невозможно. Такое у меня сейчас восприятие ситуации в Беларуси.