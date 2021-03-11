«Недопонимание или злая воля». Директор «Польской школы» - об уголовном деле о «героизации военных преступников»

Источник материала: Tut.by

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. Поводом для разбирательства стало «незаконное массовое мероприятие», прошедшее 28 февраля в помещении, которое арендуют «Брестский форум польских локальных инициатив» и «Польская школа». Его директор Анна Панишева сейчас в командировке в Польше. На своей странице в соцсети она опубликовала открытое обращение к общественности по поводу уголовного дела.



Фото: Скрин-шот видео

По информации TUT.BY, накануне в офисе, который арендует форум и школа, прошли обыски. Соучредитель школы задержан и сейчас находится в ИВС.

Видео появилось на странице Анны 11 марта. В своем обращении Панишева сообщила, что намерена в ближайшее время вернуться в Брест, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».

— Подчеркиваю еще раз: за все мероприятия, за всю культурную деятельность ответственность несу только я, потому что я являюсь основателем Форума польских локальных инициатив и его единственным директором.

В своем обращении директор рассказала, что записать видео она решила из-за «атаки на польскую харцерскую общественную школу им. Ромуальда Траугутта».

— Школа работает согласно уставу польских локальных инициатив. Цель этой работы — распространять наилучшие образцы польской культуры песенной, музыкальной, литературной, исторической среди этнических поляков Бреста, а также всех желающих. Школа у нас открыта и всегда приглашала и приглашает на свои мероприятия всех желающих участвовать в развитии познания польской культуры, которая является также нашим общим достоянием — как граждан Республики Беларусь белорусского происхождения, так и граждан Республики Беларусь польского происхождения.

О возбужденном уголовном деле Анна узнала, когда была уже за границей. Она называет обвинения «надуманными» и считает, что их цель — «ликвидация польской школы».

— Во время командировки я узнаю, что наша школа, оказывается проводит — сложно даже это сказать — античеловеческую пропаганду фактически. Пропаганду национальной розни, пропаганду религиозной розни. У меня в голове не укладывается, как можно было применить к нашей школе такие слова. Тем не менее, начато производство согласно Уголовного кодекса по статье 130. Я не юрист, но мне кажется, что здесь на самом деле есть, может, какое-то недопонимание, может, какая-то злая воля… Меня знает весь город Брест. Я работаю в системе образования с 1986 года. Ни на одном рабочем месте мне не было сказано, что я не умею работать, либо являюсь человеком, который не умеет общаться со взрослыми и с детьми. (…) Вся моя деятельность с 1986 по 2021 год имела своей целью возрождение польского языка, польской культуры в Бресте и Брестской области, куда я приехала в 86-м году, — сообщила Анна.

Напомним, 10 марта прокуратура Бреста возбудила у головное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе доследственной проверки, сообщает прокуратура, установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школы», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый», — сообщает прокуратура.

11 марта стало известно о задержании 43-летнего соучредителя «Польской школы».

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», — рассказал БЕЛТА замначальника управления СК по Брестской области Сергей Страпко.

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

Мероприятие в польской скаутской школе посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил , что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.