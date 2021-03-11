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«Недопонимание или злая воля». Директор «Польской школы» - об уголовном деле о «героизации военных преступников»
11.03.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. Поводом для разбирательства стало «незаконное массовое мероприятие», прошедшее 28 февраля в помещении, которое арендуют «Брестский форум польских локальных инициатив» и «Польская школа». Его директор Анна Панишева сейчас в командировке в Польше. На своей странице в соцсети она опубликовала
По информации TUT.BY, накануне в офисе, который арендует форум и школа, прошли обыски. Соучредитель школы задержан и сейчас находится в ИВС.
Видео появилось на странице Анны 11 марта. В своем обращении Панишева сообщила, что намерена в ближайшее время вернуться в Брест, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».
— Подчеркиваю еще раз: за все мероприятия, за всю культурную деятельность ответственность несу только я, потому что я являюсь основателем Форума польских локальных инициатив и его единственным директором.
В своем обращении директор рассказала, что записать видео она решила из-за «атаки на польскую харцерскую общественную школу им. Ромуальда Траугутта».
— Школа работает согласно уставу польских локальных инициатив. Цель этой работы — распространять наилучшие образцы польской культуры песенной, музыкальной, литературной, исторической среди этнических поляков Бреста, а также всех желающих. Школа у нас открыта и всегда приглашала и приглашает на свои мероприятия всех желающих участвовать в развитии познания польской культуры, которая является также нашим общим достоянием — как граждан Республики Беларусь белорусского происхождения, так и граждан Республики Беларусь польского происхождения.
О возбужденном уголовном деле Анна узнала, когда была уже за границей. Она называет обвинения «надуманными» и считает, что их цель — «ликвидация польской школы».
— Во время командировки я узнаю, что наша школа, оказывается проводит — сложно даже это сказать — античеловеческую пропаганду фактически. Пропаганду национальной розни, пропаганду религиозной розни. У меня в голове не укладывается, как можно было применить к нашей школе такие слова. Тем не менее, начато производство согласно Уголовного кодекса по статье 130. Я не юрист, но мне кажется, что здесь на самом деле есть, может, какое-то недопонимание, может, какая-то злая воля… Меня знает весь город Брест. Я работаю в системе образования с 1986 года. Ни на одном рабочем месте мне не было сказано, что я не умею работать, либо являюсь человеком, который не умеет общаться со взрослыми и с детьми. (…) Вся моя деятельность с 1986 по 2021 год имела своей целью возрождение польского языка, польской культуры в Бресте и Брестской области, куда я приехала в 86-м году, — сообщила Анна.
Напомним, 10 марта прокуратура Бреста
В ходе доследственной проверки, сообщает прокуратура, установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школы», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый», — сообщает прокуратура.
11 марта стало известно о задержании 43-летнего соучредителя «Польской школы».
«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», —
Что произошло
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые
Мероприятие в польской скаутской школе посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси
10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства
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«Недопонимание или злая воля». Директор «Польской школы» - об уголовном деле о «героизации военных преступников»
«У меня в голове не укладывается, как можно было применить к нашей школе такие слова».
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