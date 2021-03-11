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«Недопонимание или злая воля». Директор «Польской школы» - об уголовном деле о «героизации военных преступников»

11.03.2021 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. Поводом для разбирательства стало «незаконное массовое мероприятие», прошедшее 28 февраля в помещении, которое арендуют «Брестский форум польских локальных инициатив» и «Польская школа». Его директор Анна Панишева сейчас в командировке в Польше. На своей странице в соцсети она опубликовала открытое обращение к общественности по поводу уголовного дела.


Фото: Скрин-шот видео

По информации TUT.BY, накануне в офисе, который арендует форум и школа, прошли обыски. Соучредитель школы задержан и сейчас находится в ИВС.

Видео появилось на странице Анны 11 марта. В своем обращении Панишева сообщила, что намерена в ближайшее время вернуться в Брест, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».

— Подчеркиваю еще раз: за все мероприятия, за всю культурную деятельность ответственность несу только я, потому что я являюсь основателем Форума польских локальных инициатив и его единственным директором.

В своем обращении директор рассказала, что записать видео она решила из-за «атаки на польскую харцерскую общественную школу им. Ромуальда Траугутта».

— Школа работает согласно уставу польских локальных инициатив. Цель этой работы — распространять наилучшие образцы польской культуры песенной, музыкальной, литературной, исторической среди этнических поляков Бреста, а также всех желающих. Школа у нас открыта и всегда приглашала и приглашает на свои мероприятия всех желающих участвовать в развитии познания польской культуры, которая является также нашим общим достоянием — как граждан Республики Беларусь белорусского происхождения, так и граждан Республики Беларусь польского происхождения.

О возбужденном уголовном деле Анна узнала, когда была уже за границей. Она называет обвинения «надуманными» и считает, что их цель — «ликвидация польской школы».

— Во время командировки я узнаю, что наша школа, оказывается проводит — сложно даже это сказать — античеловеческую пропаганду фактически. Пропаганду национальной розни, пропаганду религиозной розни. У меня в голове не укладывается, как можно было применить к нашей школе такие слова. Тем не менее, начато производство согласно Уголовного кодекса по статье 130. Я не юрист, но мне кажется, что здесь на самом деле есть, может, какое-то недопонимание, может, какая-то злая воля… Меня знает весь город Брест. Я работаю в системе образования с 1986 года. Ни на одном рабочем месте мне не было сказано, что я не умею работать, либо являюсь человеком, который не умеет общаться со взрослыми и с детьми. (…) Вся моя деятельность с 1986 по 2021 год имела своей целью возрождение польского языка, польской культуры в Бресте и Брестской области, куда я приехала в 86-м году, — сообщила Анна.

Напомним, 10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе доследственной проверки, сообщает прокуратура, установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школы», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый», — сообщает прокуратура.

11 марта стало известно о задержании 43-летнего соучредителя «Польской школы».

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», — рассказал БЕЛТА замначальника управления СК по Брестской области Сергей Страпко.

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

Мероприятие в польской скаутской школе посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил, что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

 
Теги: Брест
 
 
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