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Электродом - новый тренд в строительстве жилья

11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице в этом году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой.

Электродом - новый тренд в строительстве жилья


Новоселья ждут и минчане, которые в этом году переедут в новый квартал столичного города-спутника Смолевичи. Здесь же появится и школа. Как для мегаполиса, так и его сателлита один из трендов - электродома. Объекты, где нет привычного центрального теплоснабжения.

Электродом - новый тренд в строительстве жилья
 

Об особенностях жилищного строительства  Алексей Кондратенко.

 
 
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В столице в этом году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой. ...
 
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