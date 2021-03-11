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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электродом - новый тренд в строительстве жилья В столице в этом году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой. ...

В столице в этом году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой.Новоселья ждут и минчане, которые в этом году переедут в новый квартал столичного города-спутника Смолевичи. Здесь же появится и школа. Как для мегаполиса, так и его сателлита один из трендов - электродома. Объекты, где нет привычного центрального теплоснабжения.Об особенностях жилищного строительства