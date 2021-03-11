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Электродом - новый тренд в строительстве жилья
11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице в этом году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой.
Новоселья ждут и минчане, которые в этом году переедут в новый квартал столичного города-спутника Смолевичи. Здесь же появится и школа. Как для мегаполиса, так и его сателлита один из трендов - электродома. Объекты, где нет привычного центрального теплоснабжения.
Об особенностях жилищного строительства Алексей Кондратенко.
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В столице в этом году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой. ...
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