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Спасатели ликвидировали возгорание на бумажной фабрике в Борисове

11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасатели сегодня ликвидировали возгорание на бумажной фабрике в Борисове. Открытым пламенем горела хозяйственная постройка, а буквально в трех метрах от нее находился навес для хранения вторичного сырья. Там предприятие хранило почти 160 тонн макулатуры. Половину  сотрудникам МЧС удалось спасти. Существовала угроза и для склада, который находится рядом. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Поврежден металлический каркас склада, стены и имущество хозяйственной постройки.
 
 
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Спасатели сегодня ликвидировали возгорание на бумажной фабрике в Борисове. Открытым пламенем горела хозяйственная постройка, а буквально в трех метрах от нее...
 
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