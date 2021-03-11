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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели ликвидировали возгорание на бумажной фабрике в Борисове Спасатели сегодня ликвидировали возгорание на бумажной фабрике в Борисове. Открытым пламенем горела хозяйственная постройка, а буквально в трех метрах от нее...

Спасатели сегодня ликвидировали возгорание на бумажной фабрике в Борисове. Открытым пламенем горела хозяйственная постройка, а буквально в трех метрах от нее находился навес для хранения вторичного сырья. Там предприятие хранило почти 160 тонн макулатуры. Половину сотрудникам МЧС удалось спасти. Существовала угроза и для склада, который находится рядом. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Поврежден металлический каркас склада, стены и имущество хозяйственной постройки.